Dopo l'anomala ondata di caldo, anche in Italia arriva l'inverno. Non una grande notizia, considerando che siamo a metà gennaio, ma il suo annuncio è stato veicolato con titoli epocali, che pertanto non potevano non attirare l'attenzione dei media.

Nella settimana appena iniziata, l'anticiclone africano tornerà a ristabilirsi dove il suo nome d'origine lo ha battezzato e lascerà il sud Europa e in particolare l'Italia alla mercé che già dalle prossime 24 ore sarà destinato a ricollocare il suo centro motore nelle sue terre d'origine. Nel contempo, dal Nord Europa, per la precisione dal Polo Nord, si farà strada un freddo vortice ciclonico, proveniente dal Polo nord, già battezzato con il non tanto originale nome di Thor.

Le conseguenze?

Nevicate in tutto il nord anche a quote collinari, senza escludere le zone pianeggianti. Dal centro fino alle aree settentrionali di Calabria e Puglia, sono attesi forti nubifragi e vento, ovviamente gelido. Quasi inutile specificarlo, ma a tutto questo va aggiunto un brusco calo delle temperature, generalizzato in tutta Italia soprattutto nel fine settimana. Probabili anche gelate notturne.