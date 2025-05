La Jaecoo 5 è il nuovo SUV compatto del marchio cinese Jaecoo, parte del gruppo Chery, progettato per il mercato europeo. Il suo debutto in Italia è previsto per la prima metà del 2025.

Caratteristiche principali

Dimensioni: Lunga 4,38 m, larga 1,86 m e alta 1,65 m, con un passo di 2,62 m, si colloca tra i segmenti B e C-SUV europei.

Lunga 4,38 m, larga 1,86 m e alta 1,65 m, con un passo di 2,62 m, si colloca tra i segmenti B e C-SUV europei. Design: Linee spigolose e robuste, ispirate a modelli come la Range Rover Evoque , con una distintiva griglia frontale "waterfall" e maniglie delle porte sporgenti.

Linee spigolose e robuste, ispirate a modelli come la , con una distintiva griglia frontale "waterfall" e maniglie delle porte sporgenti. Interni: Abitacolo spazioso e minimalista, dotato di un display touch verticale da 13,2 pollici per l'infotainment e un cruscotto digitale dietro il volante. Il bagagliaio offre una capacità di 480 litri, espandibile fino a 1.180 litri abbattendo i sedili posteriori.

Motorizzazioni disponibili

Benzina : Motore 1.6 turbo da 147 CV, abbinato a un cambio automatico doppia frizione a sette rapporti.

Motore 1.6 turbo da 147 CV, abbinato a un doppia a sette rapporti. Elettrica: Motore da 204 CV con batteria da 63 kWh , autonomia dichiarata di circa 420 km.

Motore da 204 CV con da 63 , autonomia dichiarata di circa 420 km. Full Hybrid: Sistema ibrido con motore 1.6 turbo, potenza combinata di 147 CV.

Prezzi e disponibilità

I prezzi stimati per il mercato italiano sono:

Versione benzina: a partire da meno di 30.000 euro.

a partire da meno di 30.000 euro. Versione elettrica: inferiore a 40.000 euro.

inferiore a 40.000 euro. Versione full hybrid: a partire da meno di 35.000 euro.

La Jaecoo 5 si propone come un SUV compatto e tecnologico, ideale per giovani e famiglie alla ricerca di un veicolo moderno, spazioso e accessibile.

