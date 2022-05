Il 27 maggio 2022 parte MyWay, appuntamento da non perdere dedicato ad un pubblico adulto a cura di DV Connection: dalla cena alle bollicine, sempre con un certo stile. L'evento prende vita ogni venerdì al Centro Ippico La Rosa Bianca a Zanica (Bergamo).



In un verde giardino, dalle 21 si vive una cena animata che è perfetta per iniziare il weekend nel modo giusto: venerdì 27 maggio per il primo appuntamento, ecco la live music di Luca B e il dj set di Luis.



Si sceglie tra menu pizza (25€) e menu ristorante (da 40€). Chi vuol arrivare dopocena, a #Bollicine MyWay, può farlo, tanto si balla fino alle 2 (con ingresso libero)... chiaramente, come abbiamo già scritto con un certo stile.



Tutto qui? No. DV Connection by Damiano Vassalli ha in serbo anche altri appuntamenti estivi, anche infrasettimanali, tra il Garda e Bergamo... e quindi, dall'1 giugno ogni mercoledì DV Connection presenta Sunset On Hills, alla Tenuta Celinate di Scanzorosciate (BG): pic nic e dj set da godersi in vigna. Dopo il successo di qualche estate fa, e dopo la pandemia, si torna a far tardi in mezzo alla natura con il sorriso sulle labbra.



MyWay by #Bollicine / DV Connection - ogni venerdì

info 349 4410654

Centro Ippico La Rosa Bianca. Via Crema, 18/A 24050 Zanica (BG)