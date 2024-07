Roma-Dovbyk, ci siamo: accordo col Girona per 30 milioni

Sta improvvisamente accelerando il calciomercato della Roma. Dopo una lunghissima fase di stallo, il Responsabile dell’Area Tecnica, Florent Ghisolfi, sta definendo in questi giorni una serie di operazioni per rinforzare la rosa giallorossa. La priorità rimane sempre la ricerca dell’attaccante, con De Rossi che, al momento, ha il solo Tammy Abraham a disposizione in avanti. In questo senso, sta prendendo sempre di più quota il nome di Artem Dovbyk (27), centravanti ucraino del Girona e autore di 24 gol ne LaLiga lo scorso anno. Il giocatore sembrava promesso all’Atletico Madrid per poco meno di 40 milioni di euro ma l’affare è in stallo a causa di alcuni problemi sulle commissioni per gli agenti e a un accordo non ancora definito con il Girona. Gli agenti del giocatore ieri sono stati nella Capitale e si sta cercando di convincere il calciatore a scegliere i colori giallorossi. Dovbyk, che guadagna meno di un milione e mezzo, ha aperto alla possibilità di giocare per la Roma e bisogna ora trovare l’accordo con il club spagnolo.

13:41 – Gianluca Di Marzio rivela che la Roma sta chiudendo l’accordo economico con Dovbyk. Raggiunta l’intesa con il giocatore, i giallorossi sono ora pronti a offrire al Girona 30/32 milioni di euro più bonus. Sky Sport spiega che la Roma ha l’accordo con il giocatore ma non con il Girona, l’Atletico Madrid – invece – ha l’accordo con il Girona ma non con il giocatore.

13:00 – Secondo quanto riferto da TMW, la Roma ha offerto a Dovbyk un ingaggio pluriennale da 3.5 milioni di euro netti a stagione. Sul piatto per il club spagnolo circa 35 milioni di euro: non i 40 della clausola risolutoria che vorrebbe il Girona, ma una cifra nemmeno così distante che rende concreto l’interesse dei giallorossi. Nonostante la trattativa con l’Atletico Madrid era ormai alle battute finali.



Fiorentina: ufficiale Colpani, terzo colpo dell’estate viola

Andrea Colpani è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, è il terzo colpo dell’estate viola dopo Moise Kean e Marin Pongracic.

La società toscana ha annunciato l’ingaggio del centrocampista classe 1999, che arriva dal Monza al termine di una lunga trattativa.

Raffaele Palladino riesce quindi a portare a Firenze uno dei suoi fedelissimi dell’esperienza in Brianza, Colpani ieri ha sostenuto le visite mediche come ultimo passaggio burocratico prima della firma del contratto: di seguito tutti i dettagli.



Milan, Pavlovic è a un passo: fumata bianca in arrivo

Mentre la squadra è partita per gli Usa, al ritorno Paulo Fonseca potrebbe trovarsi un graditissimo regalo: Strahinja Pavlovic. Il Milan si è avvicinato ai 20 milioni richiesti dal Salisburgo e ora il traguardo sembra essere sempre più vicino tanto che nelle prossime 24 ore è attesa la fumata bianca per il difensore serbo. Il capo scouting Geoffrey Moncada non è volato negli States proprio per chiudere la trattativa, l’accordo con il difensore classe 2001 è già stato raggiunto per un contratto di 5 anni a 1,5 milioni di euro a stagione.

Moncada spera di chiudere a breve anche la trattativa per l’esterno destro di difesa. Milan e il Tottenham hanno ripreso i contatti per portare Emerson Royal in rossonero. Durante questi colloqui, secondo quanto riferisce sui social Matteo Moretto, giornalista di ‘Relevo’, si sarebbe arrivati a una riduzione della distanza economica. Sarebbero due o tre i milioni di euro di differenza, con gli Spurs che continuerebbero a chiederne 20. La proposta rossonera, quindi, sarebbe intorno ai 17/18 milioni di euro.

Il Milan avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il giocatore e il suo entourage. Il contratto, per il laterale brasiliano, sarebbe un quinquennale (o quadriennale con opzione per una stagione in più) da 3 milioni di euro netti all’anno.



Juve-Todibo, contatto con il Nizza per chiudere. Koop, pronta l’offerta ufficiale

Juve-Todibo, ci siamo. La partenza di Dean Huijsen direzione Bournemouth (operazione da 15 milioni più tre di bonus facilmente raggiungibili e la garanzia del 10% sulla futura rivendita) spinge all’accelerata decisiva per il centrale francese. In giornata è infatti in programma una call fra Cristiano Giuntoli e il ds del Nizza Florian Maurice per chiudere la trattativa sulla base di un prestito oneroso fra i 5 e i 10 milioni di euro e diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni per un’operazione nel complesso di 30-35 milioni di euro.

Giuntoli vuole regalare subito il quinto rinforzo a Thiago Motta: l’obiettivo è averlo già a Torino nei primi giorni della prossima settimana per visite e firma. Per il giocatore, che voleva la Juve a tutti i costi e all’ultimo ha rispedito al mittente anche un’offerta del West Ham, pronto un contratto fino al giugno 2029 per 2-2,5 milioni di euro netti a stagione.

Capitolo Koopmeiners – L’Atalanta continua a fare muro per il centrocampista olandese, come testimoniato dalla parole pronunciate giovedì dall’ad dei bergamaschi Luca Percassi in occasione della presentazione delle nuove maglie, ma la Juve non si arrende. La richiesta è di 60 milioni di euro, il club bianconero è pronto a far recapitare alla Dea la prima offerta ufficiale per il giocatore non appena Soulé firmerà con la Roma, probabilmente la prossima settimana (club al lavoro: i giallorossi hanno offerto 26 milioni di euro più 4 di bonus, la Juve, però, chiede 30 milioni certi con bonus facilmente raggiungibili). Una cifra superiore ai 40-45 previsti dai bianconeri per avvicinarsi il più possibile a quanto chiede l’Atalanta.

Capitolo esterni – La Juve si è mossa per Karim Adeyemi del Borussia Dortmund incontrando la famiglia del giocatore ma la richiesta del Borussia Dortmund è di almeno 40-45 milioni. Sul tedesco ha messo gli occhi anche l’Aston Villa. Resta viva anche la pista che porta al brasiliano Galeno del Porto: ha una clausola da 60 milioni, ma il club lusitano ha bisogno di vendere e potrebbero bastarne meno di 40.



Inter, Carboni al Marsiglia in prestito oneroso. Per Correa ipotesi Arabia

L’Inter è vicina a salutare Valentin Carboni: il suo futuro si chiama Olympique Marsiglia. Dalla Francia infatti danno praticamente per certo l’arrivo del 19enne trequartista argentino alla corte di De Zerbi, che lo ha voluto a tutti i costi. Si parla di un trasferimento con formula del prestito oneroso (4-5 milioni) con diritto di riscatto (35 milioni) e controriscatto a favore dei nerazzurri, che in questo modo manterrebbe il controllo sul giocatore. Niente da fare per il Monza, dove Carboni ha giocato nell’ultima stagione, che puntava a un altro prestito.

Una cessione, quella di Carboni, che comunque non basta per il mercato in entrata, con l’Inter che punta a un difensore – Kiwior ex Spezia ora all’Arsenal è considerato il profilo perfetto per completare il reparto arretrato – e che continua a inseguire il sogno Gudmundsson per l’attacco. Correa, di rientro dal Marsiglia, è in vendita ma finora non è arrivata nessuna offerta concreta (ora si parla di Arabia Saudita). Arnautovic, che oggi torna ad allenarsi Appiano, ha un altro anno di contratto e ha continuato a ripetere che resterà in nerazzurro ma l’Inter aspetta proposte.