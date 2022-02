Toh, anche l'Atalanta diventerà americana, anche se solo a maggioranza. Infatti, dopo molte voci, sarebbe oramai in dirittura d'arrivo il 55% delle quote della società bergamasca dalla famiglia Percassi ad un nuovo socio identificato in Stephen Pagliuca, co-presidente del fondo Bain Capital, che gestisce asset per 155 miliardi di dollari, nonché managing general partner e co-proprietario dei Boston Celtics.

Da capire se Pagliuca sia il rappresentante di una cordata o se l'investimento sia da associare ad una iniziativa personale. Comunque sia, l'esborso per l'acquisto non sarà irrilevante. Infatti, con il centro sportivo di Zingonia ed il Gewiss Stadium, la valutazione dell'Atalanta oscillerebbe intorno ai 450 milioni, per cui il nuovo acquirente ne dovrà sborsare circa 250.

Inoltre, secondo alcuni media, la gestione della società rimarrebbe comunque ai Percassi che conserveranno il 45% delle quote.