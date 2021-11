Dal 15-21 novembre Lugano Living Lab, il laboratorio di innovazione digitale della Città di Lugano, promuove un’inedita rassegna Lugano nft week, che esplora l’affascinante mondo degli nft e della Crypto Art con una mostra, eventi e workshop dedicati. E’ forse il primo evento su scala mondiale dedicato al mondo dei cosiddetti non fungibile token che sta letteralmente rivoluzionando la finanza decentralizzata delle criptovalute. Una settimana dedicata completamente a capire come i not fungibile token stanno rivoluzionando il mondo dell’arte, quello del gaming e quello della finanza in generale.

Si tiene a Lugano, città da tempo molta attenta al mondo cripto. La città ha già maturato un’esperienza nel settore con l’App MyLugano e il ristorno sugli acquisti (cash-back) in oltre 120 esercizi cittadini, attraverso i payment token Lvga points, una vera e propria valuta complementare digitale basata su blockchain, a cui si aggiunge ora anche 3Achain. Si tratta della blockchain creata dalla Città di Lugano a favore delle aziende, del mondo accademico, della ricerca e degli enti pubblici interessati. Con questa iniziativa - si legge in una nota - «la Città rafforza la propria vocazione di crypto-friendly city».

Dopo il lancio a fine 2020 dell’app MyLugano, del payment token cittadino LVGA Points e la recente creazione di 3Achain, la blockchain istituzionale promossa dalla città, è ora la volta degli NFT, con una rassegna di una settimana tra arte e tecnologia interamente dedicata alla comprensione di questo fenomeno emergente ed estremamente di attualità. adesso Lugano apre agli Nft, il nuovo meccanismo di vendita di non fungibile token che sta rivoluzionando il mondo dell’arte, quello del gaming e quello immobiliare. “ E’ un evento molto importante ed istruttivo, che non a caso si svolge in Svizzera, e che rappresenta bene come quella degli Nft stia diventando una tecnologia sempre più dirompente in molti settori. E siamo solo agli inizi del percorso.” dice Giulia Brusco (https://giuliabrusco.com/) una delle massime esperti di mondo cripto e blockchain internazionali, con il seguito di una folta community di persone, che vogliono sfruttare le grandi potenzialità della blockchain e delle criptovalute. “ Sul mondo degli Nft fino ad ora si sono esplorate solo le primissime applicazioni, ma sicuramente questo sistema sarà un business i cui effetti saranno dirompenti anche sul mondo della finanza tradizionale.” aggiunge la Brusco., che sugli Nft tiene un seguitissimo corso online e dal 2021 è docente del primo Master blockchain & crypto assets (https://www.facebook.com/thecryptoqueenGB).

La rassegna promossa da Lugano Living Lab, il laboratorio di innovazione digitale e tecnologica della città, si terrà a Villa Ciani con esposizioni, eventi e workshop dedicati alla comprensione e alla diffusione di questo fenomeno. Al pian terreno di Villa Ciani sarà presente la mostra intitolata “The Future is Unwritten”, curata da Ivan Quaroni e Linda Tommasi. In questo contesto sarà proposta una selezione di opere scelte tra le centinaia che compongono la collezione del Gruppo Poseidon, una delle più grandi e cospicue d’Europa. Tra queste gli avventori potranno ammirare le opere di artisti di caratura internazionale che hanno avuto un ruolo chiave nell’esplosione del fenomeno della Crypto Art, come Beeple, XCOPY, Hackatao e Dangiuz, Federico Clapis, Skygolpe, Fabio Giampietro, Raphael Lacoste, Giovanni Motta, Andrea Chiampo insieme a due esemplari dei celeberrimi Cryptopunks del Larva Labs. Accanto a questa compagine d’eccezione i curatori hanno selezionato un nucleo di artisti giovani o esordienti nell’universo NFT, come Niro Perrone, Nicola Caredda, Giuseppe Veneziano, Adriana Glaviano e Giò Roman, per la qualità e l’originalità delle loro opere. Il primo piano di Villa Ciani sarà invece dedicato agli appassionati del Gaming con un’esposizione di opere digitali e collezionabili. In occasione dell'evento ci sarà anche una postazione dove verranno presentati in anteprima i soggetti digitali del primo Crypto Stamp della Posta Svizzera (un francobollo fisico associato a rappresentazioni digitali NFT) sviluppato dalla Posta e che verrà lanciato il prossimo 25 novembre. Durante tutta la settimana, sarà inoltre possibile partecipare alla creazione del primo NFT della Città di Lugano prendendo parte alla creazione di un’opera artistica collettiva. Questo primo “NFT luganese” verrà poi creato in serie limitata e un esemplare numerato verrà trasmesso a tutti coloro che avranno contribuito alla sua creazione. La mostra sarà inaugurata lunedì 15 novembre a partire dalle 17.00 e sarà accessibile gratuitamente fino al 21 novembre, in settimana dalle 11.00-18.30 e durante il weekend dalle 09.00-18.30. A corollario della rassegna, Lugano Living Lab propone un Talk intitolato “The NFT World” nel quale esperti del mondo business e accademico esploreranno vari campi applicativi dello strumento e un workshop “Crea il tuo NFT” per permettere a chi lo desidera di creare il suo primo NFT in pochi semplici passi.