«A luglio prossimo avremo i primi voli. Nei primi anni ci sarà un limite di passeggeri, ma dal 2026 avremo il terminal più bello di Europa».Sono le dichiarazioni di Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, che, come riporta il quotidiano "Il Mattino", ha fornito alcuni aggiornamenti sull'Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi nel corso della 22esima edizione delle giornate del Turismo, la due giorni organizzata a Villa Doria D'Angri, a Napoli, dall'Università Parthenope.Secondo Barbieri, "Capodichino non può più crescere e l'incoming turistico che verrà potrà essere accolto da Salerno: avremo un potenziale di 18 milioni di passeggeri" [sembra la barzelletta dei tre che si incontrano e raccontavano uno che alla nascita pesava 5 kg, l'altro 8 e l'altro ancora 12. È il gioco di chi la spara più grossa per attirare chi e che cosa?, ndr].L'aeroporto sarà utile anche per il capoluogo, poiché la distanza tra il centro di Napoli e Pontecagnano è la stessa che c'è tra Fiumicino e i Parioli.

Su molti quotidiani è rimbalzata la notizia che l’aeroporto sarà operativo a luglio 2024 e a pieno regime nel 2026/27.

Bisogna però capire e chiedere cosa significhi aeroporto operativo nel 2024 con pista di 2.000 metri e ancor di più cosa significhi a pieno regime nel 2026/27.

Ricordo a tutti che il Master plan approvato dal ministero prevede scenari di sviluppo del traffico che raggiungerà i 529.593 passeggeri/anno all’orizzonte temporale di medio periodo (10° anno del psa, oggetto del procedimento Via) e 1.588.262 passeggeri /anno all’orizzonte finale di massimo sviluppo (20° anno).

A questo punto qualcosa non risulta chiara e verrà comunque chiarita al di là dei proclami da "Saloni di bellezza".

Un aeroporto potrà anche essere operativo… Ma per cosa e per quale traffico e chi autorizzerà il traffico di "milioni di passeggeri", al momento fantasmi politici, di cui tutti parlano e in difformità al master Plan?

I vari giornalisti dovrebbero porre domande precise, non ascoltare e trascrivere, guardare le carte e le autorizzazioni e porsi e porre domande valide. Tra le altre cose, per chi conosce il territorio di Pontecagnano, si riesce a comprendere cosa significhi portare i voli notturni dalle 23 sopra le abitazioni dei residenti? Voli che ovviamente a Napoli i cittadini non desiderano e contro i quali stanno combattendo! L'aeroporto di Capodichino è alle corde, la gente che abita nei dintorni, come sta accadendo anche a Firenze e altri luoghi , sono esasperati dalla invivibilità.

Queste problematiche vanno affrontate ora e non dopo. Pianti, cortei e suppliche lasciamole al limite per i Santi, non per i poveri umani politici e per gli imprenditori ciechi!

Tra l'altro ho chiaramente scritto e documentato che questo aeroporto inserito nella realtà agricola di Pontecagnano porterà danni enormi. Inoltre, sia l'inquinamento dell'aria che quello acustico renderanno la qualità della vita degli abitanti pessima.

Inutile indorare la pillola dicendo che le compagnie dovranno ridurre il rumore, che tutto sarà monitorato... quando i cittadini avranno sulla testa gli aerei e comprenderanno l'invivibilità e i pericoli, sarà troppo tardi.

La ricaduta di inquinanti dovuti a inquinamento diretto e indotto porterà danni alla salute in più organi e apparati. Questa è scienza non stregoneria ed per queste cose che nel mondo si sta cercando di porre rimedio!

Il resto spesso solo sterili chiacchiere politiche e commenti di "non addetti ai lavori".

Insomma ho sempre scritto che in Italia manca la cultura del "Livello" si permette a chi non conosce nulla di salute e non ha quindi titoli, di parlare anche in conferenze e raccontare che tutto va bene.

Inoltre e sforo in un campo non mio, se il master plan di questo aeroporto è stato approvato per un certo numero di voli e passeggeri... non potrebbe essere prevedibile, aumentandone il volume di 5-10 volte, possibili disastri e pericoli per passeggeri e residenti?

In Italia siamo troppo abituati a pensare e scrivere dopo le catastrofi e a cercare i colpevoli che spesso... la passano liscia!