Nonostante non si siano ancora svolti tutti gli appuntamenti delle sardine previsti per questo sabato 30 novembre, si può dire che la giornata odierna segni un vero e proprio incredibile successo per il neonato movimento delle 6000 sardine, per quanta gente è riuscito a portare in piazza in solo pochi giorni.

Non tantissime a Portoferrario dove Salvini ha inaugurato una nuova sede della Lega, le sardine si sono invece "ritrovate" addirittura in Belgio per dilagare poi a Livorno, Firenze, Napoli... portando in piazza, probabilmente, fino a 50mila persone... solo in queste tre città!



AMSTERDAM





LIVORNO





FIRENZE





NAPOLI





Naturalmente, le piazze piene anti Salvini non sono la riprova della nascita di un partito, ma non sono neppure la testimonianza dell'assenza di un messaggio politico.

Infatti, dire no a Salvini - quasi inutile affermare di dire no alla Lega, perché la gente batte le mani solo al capopopolo e alla sua propaganda e non certo al partito che da tempo non esiste più - significa dire no alla propaganda estremista che incita all'odio, anche razziale, e di conseguenza anche alla violenza, sempre presente nelle sue dichiarazioni.

E già dire no a questo è fare politica... un buon punto di partenza per fare buona politica.