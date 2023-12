Il cartellone degli eventi a Mazzarrà Sant’Andrea avvolge di magia la “culla dei vivai”: eventi per grandi e piccini all’insegna della sicilianità con uno sguardo alla tradizione ed un altro al buon cibo con una piacevole musica a fare da contorno. Si partirà giovedì 21 alle ore 15:00 con i laboratori creativi per bambini e la tombola con personaggi della Disney. Alle 18:00 sarà il momento dell’inaugurazione del “Christmas Street Food Mazzarrà” con l’apertura degli stand.

Alle ore 20:00 si svolgerà uno spettacolo di fuoco con Nino Scaffidi. Venerdì 22 alle 11:00 sarà inaugurata la “Piazza delle Zagare” presso il Centro Civico con la partecipazione degli alunni delle scuole cittadine. Alle 15:00 ancora laboratori creativi per i piccini. Alle 18:00 apertura stand ed esibizione dell’“A.S.D. Dream Dance”, mentre alle ore 20:00 l’attesissimo “Luciano Fraita Show”, che si esibirà con sonorità prevalentemente in stile natalizio alla Frank Sinatra, Michael Bublé ed infine musica italiana. Sabato 23 gli stand apriranno alle ore 11:00, mentre alle 11:30 si svolgerà il raduno di “Vespe d’epoca”; alle ore 16:00 il “Mondo di Babbo Natale” e alle ore 21:00 grande appuntamento col concerto del cantante Angelo Famao. Il 24 dicembre spazio alla tradizione a cura della Pro Loco “Mazarak ETS” con l’accensione del fuoco di Natale alle ore 17:00 in Piazza Umberto I. Il 25 dicembre sarà il momento del brindisi di Natale davanti al fuoco con panettone e vin brulè, evento ancora a cura della Pro Loco. Alle ore 18:30 del 28 dicembre concerto degli “Atmosfera Blu” nella chiesa Maria Santissima delle Grazie. Il 29 dicembre, invece, si svolgeranno laboratori creativi per bambini dalle ore 15:00 con gonfiabili, popcorn e giochi popolari. Il 31 dicembre e 1° gennaio vi sarà alle ore 17:00 l’accensione del fuoco di Natale. Gran chiusura il 6 gennaio con il mago e la Befana.

Ampia soddisfazione è stata espressa dal direttore artistico Luciano Fraita: “Il Comune, nella persona del Sindaco Carmelo Pietrafitta, si è speso tanto nella realizzazione di questo calendario; ma soprattutto per il Christmas Street Food a Mazzarrà. Ringrazio la Spettacoli Pagano ed invitiamo tutte le persone da ogni luogo a venire in massa per questa tre giorni in questa accogliente cittadina”.

Sarà indubbiamente una piena immersione in un contesto dagli antichi odori e sapori, che non mancherà di offrire la dimensione umana della festività più bella dell’anno.