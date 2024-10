Grande partecipazione di pubblico per l’inaugurazione del centro commerciale L’Airone di Monselice, interamente rinnovato.

A partire dal pomeriggio, il centro si è animato con un ricco programma di spettacoli e ospiti, culminato nell’esibizione di Cristiano Malgioglio. Il noto cantautore e personaggio televisivo a partire dalle 18 ha coinvolto il pubblico con un live show, raccogliendo una folla entusiasta di fan e curiosi.

Fan scatenati anche per l’esibizione di Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2023, avvenuta a partire dalle 16.

Ma a stupire davvero tutti è stata Lucilla, youtuber amatissima dalle famiglie: centinaia di giovanissimi ammiratori si sono messi ordinatamente in fila sin dal mattino nell’area esterna per incontrarla e fare una foto, al culmine di un programma di giochi e animazioni studiato appositamente per i piccini.

Nella giornata i visitatori hanno potuto ammirare anche il murales realizzato da Zentequerente, nome d’arte dell’artista della zona Luca Vallese. La sua opera, ricca di simbolismi legati alla tradizione locale, ha dato nuova vita all’ingresso del centro commerciale rivolto verso la SP10, aggiungendo un tocco di modernità e valorizzando l’intero complesso.

Al ricco programma di eventi non è mancata la partecipazione delle autorità: nella mattinata, il Sindaco di Monselice Giorgia Bedin aveva tagliato il nastro del bar ristorante Con Sapore Conad, ultima novità dell’offerta gastronomica dell’Airone.