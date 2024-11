Musica e preghiera, sarà una serata di elevata caratura spirituale ed artistica quella organizzata domani 22 novembre 2024 presso la parrocchia romana dei Santi Antonio e Annibale Maria, dove alle ore 20.30 avrà luogo il Gran Concerto della Polizia di Stato.



In occasione della festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, domani 22 novembre alle ore 19:00 il Cappellano della Polizia di Stato Don Angelo Oddi presiederà la Solenne Celebrazione Eucaristica alla quale prenderanno parte oltre ai membri della Fanfara della Polizia di Stato anche tutti i cori parrocchiali ed i musicisti che lo desiderano, a loro sarà dedicata una speciale benedizione dopo l'omelia.



Successivamente alle ore 20.30 inizierà il Gran Concerto tenuto dalla Fanfara della Polizia di Stato di Stato diretta del M. Massimiliano Profili. Il complesso musicale è nato sul finire degli anni '80 ed inizialmente si esibiva prevalentemente a cavallo. Prende parte alle più importanti manifestazioni al livello nazionale come la parata del 2 giugno. Attualmente composta da circa 50 elementi, il suo repertorio spazia da marce militari e sinfoniche a brani da concerto, toccando di volta in volta i diversi generi musicali: dalle opere originali per banda alle colonne sonore, dalla musica leggera alle composizioni jazz.



Il parroco ed i collaboratori laici della comunità ci hanno tenuto in modo particolare ad organizzare questo evento non solo per offrire a chiunque lo desideri un pregiato momento di emozioni musicale-spirituale, ma anche per ringraziare gli uomini e le donne della Polizia di Stato, che ogni giorno per la tutelare e la sicurezza delle persone e l'ordine pubblico mettono a rischio la propria vita.



L'evento è in forma completamente gratuita.