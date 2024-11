IL NATALE È OGNI GIORNO

di Isabella Siciliani

Una luce che squarcia il buio di una notte gelida... un vagito che rompe il silenzio assordante dell' attesa di un dono che cambierà il destino di tutti noi...

Il Natale può essere ogni giorno se ogni giorno siamo disposti a rinascere nel nome del rispetto, dell'amicizia, dell'amore...della PACE! ...

Questa è la festa dell' Amore in Azione: ogni volta che amiamo, che ci doniamo senza aspettarci nulla in cambio si realizza il Natale che, muovendo la sua bacchetta magica sul Mondo, rende tutto meraviglioso... proprio come in una fiaba.