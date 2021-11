Due le partite di cartello della 12.a giornata di Serie A, Juventus - Fiorentina, che si gioca sabato alle 18, e Milan - Inter, in programma domenica alle 20:45.



La Fiorentina è imbattuta nelle ultime due gare contro la Juventus (1V, 1N), ma non dal 2008 (furono quattro in quel caso) non è più riuscita a collezionare tre risultati utili di fila contro i bianconeri in campionato.



L'ultima delle sette vittorie della Fiorentina in Serie A a Torino contro la Juventus (in 82 confronti) è arrivata proprio nella scorsa stagione, ma i viola non sono mai riusciti a vincere due gare di fila di campionato in trasferta contro i bianconeri.

La Juventus affronta la Fiorentina non al meglio, visto che è stata sconfitta nelle ultime due partite di campionato da Sassuolo e Verona, anche se non registra tre ko di fila in Serie A da marzo 2011, quando in panchina vi era Delneri.

Anche La Fiorentina ha perso nelle ultime due gare di campionato... in trasferta, ma fuori casa non colleziona tre sconfitte di fila da dicembre 2019 con Montella in panchina.

Se la Juventus non riuscisse a vincere questo match, registrerebbe la peggior partenza della propria storia nell'era dei tre punti, considerando le prime 12 partite di Serie A.



L'Inter è la squadra contro cui il Milan ha subito più gol in Serie A (246 reti incassate in 174 sfide); in più, i rossoneri hanno perso 67 match contro i nerazzurri in campionato: contro nessun'altra squadra contano più sconfitte nel torneo (al pari della Juventus).

Inoltre, l'Inter ha vinto cinque degli ultimi sei derby di Milano disputati in Serie A (1P), segnando più del doppio delle reti dei rossoneri (14 a 6).

Ma non bisogna dimenticare che il Milan, uscito sconfitto negli ultimi tre derby di Milano giocati in casa in campionato, soltanto una volta nella storia della Serie A ha perso più derby casalinghi: tutti i primi cinque tra il 1929 e il 1934.

Quest'anno il Milan disputerà il derby con almeno 7 punti di vantaggio sull'Inter dal novembre 2016, quella volta il match finì 2-2.

Inoltre, il Milan ha vinto 10 delle prime 11 partite stagionali per la prima volta nella sua storia in campionato, incluse tutte le ultime sette gare: è dal settembre 2006 che i rossoneri non infilano più successi consecutivi in campionato (nove in quel caso con Carlo Ancelotti in panchina).

Zlatan Ibrahimovic ha segnato con il Milan 6 reti in 6 derby di campionato contro l'Inter: con la maglia dei rossoneri ha realizzato più gol (7) soltanto contro la Roma in Serie A.

Il Milan è la vittima preferita di Joaquín Correa in Serie A: 4 gol. El Tucu ha realizzato una doppietta in ciascuna delle ultime quattro occasioni in cui ha trovato la rete in campionato, inclusi i due gol contro i rossoneri con la maglia della Lazio nell'aprile 2021.