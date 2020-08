Rivelandosi discepola di Antifonte, uno dei principali sofisti politici della Grecia antica noto anche per il suo tentativo di risolvere il problema della quadratura del cerchio, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha spiegato in questi termini la sberla istituzionale da cui è stata investita per iniziativa del collega alla Salute, Roberto Speranza, con la vicenda treni, il cui riempimento al 100% (con le dovute precauzioni) era stato annunciato con una nota sul sito del suo ministero lo scorso 31 luglio.

Così, il 1 agosto, il MIT pubblica il seguente nuovo comunicato:



Il governo non ha mai autorizzato il riempimento al 100%. Le linee guida allegate al DPCM del 14 luglio non avevano reintrodotto il riempimento al 100%, ma una deroga al distanziamento sociale di un metro a certe condizioni che, se poste in essere, avrebbero aumentato la capacità dei vagoni, pur non permettendone il riempimento totale. Oggi, a distanza di 16 giorni, dopo un confronto con il Ministro Speranza e valutata la curva dei contagi, si è concordata una decisione prudente sulle capienze dei treni ad Alta Velocità per non correre inutili rischi. Alla luce di ciò, i treni continueranno a viaggiare con le stesse regole finora applicate senza alcuna deroga. Inoltre, per tutto il sistema di trasporto pubblico, è stato chiesto al CTS di rivalutare complessivamente tutte le linee guida già allegate al dpcm del 14 luglio e di fornire un parere sulle nuove linee per il trasporto scolastico.



Seppure non notato dalle opposizioni, perse tra vacanze e insulti ai migranti, l'errore fatto dal MIT non è andato giù alla De Micheli che vi ha posto una "toppa" giustificativa.

Ma, come spesso accade in casi simili... la toppa è peggiore del buco (pezo el tacón del buso), perché lo evidenzia anche a chi non lo aveva notato.