Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza di proroga al 15 dicembre delle misure di ingresso in Italia da Paesi terzi. Gli ingressi da India e Brasile vengono equiparati agli altri Paesi extraeuropei.



L'ordinanza prevede che i viaggiatori siano in possesso di certificazione verde Covid-19, rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, ottenibile anche con un tampone effettuato entro 72 ore dalla partenza, e l'isolamento fiduciario per 10 giorni per gli ingressi da India e Brasile, secondo le modalità previste all'articolo 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Necessario anche il modulo "Passenger Locator Form", per la localizzazione del passeggero. Tale modulo deve essere compilato in formato digitale nei termini e secondo la tempistica individuati con circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria.