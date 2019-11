Il Monaco World Sports Legends Award (www.worldsportslegendsaward.com), giunto alla sua quarta edizione, ha acquisito sempre più importanza divenendo uno degli appuntamenti più attesi a Montecarlo e, quest’anno, si svolgerà il 6 ed il 7 Dicembre 2019 al prestigioso Hotel Fairmont Monte Carlo.

L’evento annuale, ideato e prodotto da Promo Art Monte-Carlo Production (www.promoart-montecarlo.com), ha un format originale e decisamente vincente poiché unisce lo sport con l’entertainment, l’arte, la moda e il glamour facendo del Monaco World Sports Legends Award una vetrina unica a livello internazionale: gli Oscar dello Sport. Ambasciatrice e Master of Ceremonies dell’evento sarà, come di consueto, l’étoile internazionale Lorena Baricalla (www.lorenabaricalla.com) che il giorno 6 dicembre (Media Day) realizzerà i talk shows ed il 7 dicembre sarà protagonista del Gala: un elitario Red Carpet VIPs alla Galerie Cristal, un eccelso Dinner nella Salle D’Or durante il quale si svolgerà l’Award Ceremony e non solo…Un attimo di silenzio e d’improvviso un’esplosione di energia invaderà la Sala. Per chi ama il ballo, la musica, i grandi spettacoli in stile Las Vegas, questo è il momento clou della serata: la live performance della star Lorena Baricalla.

Chi apprezza la moda, si godrà un’immersione nello stile inconfondibile di Fabiana Gabellini che, per l’occasione, ha ideato e realizzato un outfit di scena sfavillante, dall’allure accattivante, sensuale e chic. La fashion designer, grazie alla grande abilità sartoriale unita al know-how nella realizzazione di costumi teatrali, consentirà alla moda di entrare nello spettacolo affinchè anche lo show divenga un inno alla moda. Lorena Baricalla: étoile, attrice, cantante e coreografa è considerata una vera fashion icon e, sebbene, sia testimonial di famosi brands internazionali, con la sua sensibilità artistica e la sua esperienza riconosce e supporta anche i new talents della danza e della moda.

Fabiana Gabellini e Lorena Baricalla condividono l’amore per la moda intesa come arte e, come tale, ogni abito diviene per entrambe un costume di scena sul palcoscenico della vita, ogni creazione è un’espressione artistica che permette, sia a chi la crea che a chi la indossa, di esprimere al meglio la propria personalità. L’outfit di Fabiana Gabellini per Lorena Baricalla è, naturalmente, realizzato in esclusiva per lo straordinario Monaco World Sports Legends Award 2019: un capolavoro di Haute Couture con un tocco moderno ed estremamente glamour.

Gli Awards, realizzati da Marcos Marin, verranno assegnati a uomini e donne, sportivi d’eccezione in attività o non più, che si siano distinti non solo per i loro exploits sportivi ma anche perchè il loro esempio perché possa essere d’ispirazione per le nuove generazioni. Il Monaco World Sports Legends Award, infatti, ha l’intento di promuovere i valori etici e morali dello sport come ideale per stimolare le persone ad eccellere, in particolare i giovani.

I premiati entreranno a far parte del Pantheon delle Leggende Mondiali dello Sport attraverso le impronte delle loro mani, interpretate come simbolo che rappresenta l’uomo e l’umanità intera.

www.fabianagabellini.com

Ph. ©Daniele Cama Photo - Fabiana Gabellini indossa un abito tratto dal dipinto di Carla Pantano

