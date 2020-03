Domenica 1 marzo, gli elettori del collegio uninominale Lazio 1 si sono recati nuovamente alle urne per eleggere il nuovo deputato che prenderà il posto di Paolo Gentiloni.

In corsa, tra i principali candidati, vi erano Roberto Gualtieri per il Centrosinistra e attuale Ministro dell'Economia, poi Maurizio Leo per il Centrodestra in forza a Fratelli d'Italia e la candidata del Movimento 5Stelle Rossella Rendina, insieme a quelli di altri partiti minori come Potere al Popolo e Il Partito della Famiglia.

Queste elezioni suppletive hanno visto trionfare l'attuale ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, con il 62,2% seguito da Maurizio Leo al 26%.

Disastro per il Movimento 5 Stelle che non riesce a superare il 5% delle preferenze (4,3%).

Il voto va interpretato come un avviso di sfratto per il Sindaco di Roma Virginia Raggi?

Bassa l'affluenza alle urne, infatti, solo il 17,66% degli aventi diritto si è recato ai seggi.

Con l'elezione di Sandro Ruotolo e Roberto Gualtieri siamo a due vittorie per il Centrosinistra.

Infine, come ricorda il ministero dell'Interno, domenica 8 marzo 2020, si svolgeranno le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 2 della Regione Umbria. ll collegio comprende tutti i 33 comuni della provincia di Terni e 27 comuni della provincia di Perugia.