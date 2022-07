"Una passione che non conosce confini: ancora una volta i tifosi nerazzurri hanno risposto presente, dimostrando il proprio amore incondizionato per l’Inter", recita una nota della società nerazzurra. "Dopo aver fatto segnare tutti i record di presenza negli stadi nella passata stagione i supporter nerazzurri sono stati protagonisti di una vera e propria corsa agli abbonamenti per la stagione 2022/23, facendo registrare un rapido soldout. FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2022/23, essendo stato raggiunto il tetto fissato dalla società. L’ennesimo successo per i tifosi nerazzurri, che hanno fatto terminare in pochi giorni tutti i posti disponibili. Ci attende quindi un’altra stagione emozionante e ricca di nuove sfide da vivere insieme a San Siro. Alla luce della grande richiesta, l'Inter continua a guardare al futuro e apre nuovamente la lista d'attesa per la stagione 2023/24".

È meno male che è tempo di crisi. Evidentemente, però, la febbre da calcio cura qualsiasi problema. E non solo per i tifosi dell'Inter, come dimostrano ad esempio i numeri della Fiorentina.

"Siamo al terzo giorno di vendita - ha dichiarato l'addetto alla biglietteria della Fiorentina - e il numero raggiunto è già di 6mila abbonati, numero importante che nel 2019 fu raggiunto dopo ben due settimane. Online favorito rispetto alla vendita al botteghino? E' una scelta fatta dalla società, dovuta anche agli effetti della pandemia che ha portato ad un maggior utilizzo del web per fare acquisti. La decisone dunque è stata quella di ripartire dai prezzi della stagione 19/20 e di concedere una percentuale di sconto a chi farà l'abbonamento online. Questo ovviamente penalizza i vari punti vendita viola esistenti".