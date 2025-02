Prosegue il momento no del Milan che, dopo la clamorosa eliminazione in Champions per mano del Feyenoord, perde 2-1 in casa del Torino nella 26esima giornata di Serie A.

Una partita nata nel peggiore dei modi per i rossoneri, subito sotto per una clamorosa autorete di Thiaw su una respinta di Maignan che gli calcia addosso la palla.

Nel primo tempo Milinkovic-Savic para un rigore a Pulisic, ma non può nulla nella ripresa in occasione del gol di Reijndes.

Il pari dura però solo tre minuti: al 77' il Toro segna la rete del definitivo 2-1 col neo-entrato Gineitis che sfrutta una punizione battuta in fretta da Sanabria con la difesa del Milan colpevolmente imbambolata.

Vittoria che permette agli uomini di Vanoli di salire a 31 punti all'undicesimo posto in classifica, mentre si complica forse definitivamente la rincorsa Champions per il Milan, fermo al settimo posto a quota 41.

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha commentato così la nuova sconfitta della sua squadra:

"Mi dispiace per i tifosi che erano presenti. Se vediamo gli ultimi 12/15 gol, sono errori non forzati dall'avversario, reti ridicole. Sono cose che delle volte mi chiedo come siano possibili. Oggi il Torino, senza fare un tiro in porta nel primo tempo, era avanti 1-0. Dobbiamo essere più forti e lavorare su questo. In ogni situazione strana prendiamo gol e non è facile per i giocatori. Abbiamo fatto di tutto, il migliore in campo è stato il portiere del Torino. Abbiamo fatto quasi 30 tiri, episodi veramente incredibili: dobbiamo stare tutti uniti e dispiace per i tifosi".