Filp-Vigili del Fuoco: fiducia progetto "Sud Protagonista". Una delegazione sarà presente al Congresso costituente

Filp-Vigili del Fuoco fiducia al progetto "Sud Indipendente" Una delegazione di Filp-Vigili del Fuoco sarà presente, sabato 15 dicembre, alla Stazione Marittima, a Napoli, al Congresso Costituente di "Sud Protagonista" per portare il proprio saluto ad un progetto che guardiamo con fiducia perché incentrato sul lavoro e sullo sviluppo del Sud per la crescita dell'Italia".

E' quanto rende noto il Presidente di Filp-Vigili del Fuoco, Fernando Cordella, che ha aggiunto: "siamo particolarmente preoccupati del fatto che l'attuale Governo sta minando la vocazione nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, perché la ricerca di una sfrenata autonomia da parte di alcune Regioni del Nord rischia di provocare l'indebolimento di tutto il sistema di soccorso dell'intero Paese" - ha spiegato Cordella - per il quale "occorre, invece, andare nella direzione opposta e favorire l'unità del Corpo dei Vigili del Fuoco in un'Italia unita. "Inoltre - ha aggiunto Cordella - 'Sud Protagonista' ha sposato la nostra battaglia per la sicurezza del lavoro e per l'ampliamento delle piante organiche delle regioni del Sud, al fine di evitare ai nostri vigili la gravosa mobilità alla quale spesso sono sottoposti, nell'ambito della strategia contro il dissesto idrogeologico finalizzata a difendere l'ambiente e creare nuove opportunità di lavoro sul territorio meridionale". "Alla luce di ciò, siamo sicuri - ha concluso Cordella - che 'Sud Protagonista' porterà avanti le nostre istanze nelle istituzioni nazionali ed europee e che sarà un baluardo politico nella difesa del lavoro, in generale, e, in particolare, di quello del Corpo dei Vigili del Fuoco".