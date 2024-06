CASALMORANO: Il prossimo venerdì 28 giugno, preparati a vivere una serata indimenticabile con l'evento "LATINO LOVE" in collaborazione con Tropicana, sarà presenta la scuola Ritmo del Alma che riporterà il calore e la passione del Latino Americano al Gipsy Beach, situato nella splendida località di Santo Stefano di Casalmorano (CR).

La serata sarà animata dal talentuoso DJ Carlito, pronto a farvi ballare tutta la notte con i ritmi più coinvolgenti e travolgenti della musica latina. L'evento promette non solo musica di alta qualità, ma anche tanta animazione che renderà la vostra esperienza ancora più divertente e memorabile. L'ingresso ha un costo accessibile di soli 5 euro, un piccolo prezzo per una grande serata di divertimento e cultura musicale.

La direzione artistica è curata dall'agenzia Face Management Spettacoli, che garantisce qualità e professionalità nell'organizzazione dell'evento. Per ulteriori informazioni, potete contattare il numero 342 0954300. Non perdete questa occasione unica di immergervi nei ritmi latini e godere di una serata speciale in un'atmosfera affascinante. Vi aspettiamo!