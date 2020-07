Da da Lampedusa sono stati trasferiti in Basilicata i 36 migranti positivi al coronavirus, tutti provenienti dal Bangladesh. Sono 36 nuovi casi che incidono sulle statistiche Covid di una regione "free" o quasi da diverso tempo. Secondo il presidente della Regione, Vito Bardi (Forza Italia), quella di averli trasferiti nella regione sarebbe una scelta scellerata del Governo, un problema di sicurezza nazionale.

Gli operatori delle strutture che li ospitano a Potenza sono stati sottoposti al tampone e sono risultati tutti negativi. Domani saranno controllati gli operatori della struttura del Materano. Tutti i migranti risultati positivi al momento dell'esecuzione dei tamponi erano asintomatici.

Sulla vicenda, trattandosi di migranti, non poteva non intervenire il segretario della Lega, Matteo Salvini: «Questo governo - ha dichiarato - mette in pericolo l'Italia. La Basilicata non è più una regione "Covid free": grazie a questo governo, ben 23 immigrati trasferiti nei centri di accoglienza sono risultati positivi. Italiani in quarantena per mesi, clandestini infetti liberi di sbarcare».

Il presidente della Regione Basilicata, Bardi, ha poi aggiunto: «Chiediamo con forza al Governo di intervenire per monitorare i flussi che stanno avvenendo nel Sud Italia di persone arrivate nel nostro Paese senza adeguati controlli sanitari».

Naturalmente, il sindaco leghista di Potenza, Mario Guarente, non voleva essere da meno nella propaganda anti migranti: «La città di Potenza non è più disposta a far entrare una persona proveniente da zone ad alto rischio e, se sarà necessario, faremo delle barriere umane per opporci a eventuali decisioni del governo, qualora volesse imporcelo, come ha fatto finora».

Una situazione che si presta per diventare un caso nazionale adatto ad alimentare la propaganda "bestiale" della Lega.