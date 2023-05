L'e-commerce in Italia nel 2023 raggiungerà i 54 miliardi di euro, con una crescita del 13%. La maggior parte degli acquisti riguarderà i prodotti, il cui incremento previsto è dell'8% rispetto al 2022, con un valore di 35,2 miliardi di euro, mentre i servizi raggiungeranno i 18,8 miliardi di euro (+22%).

Questi dati emergono dall'indagine condotta dall'osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano relativa all'andamento del commercio elettronico in Italia. L'analisi è stata presentata in occasione di Netcomm Forum, l'evento di riferimento per il settore digitale che tratta l'evoluzione dell'eCommerce, il digital retail e l'innovazione aziendale.

Tra i prodotti, settori come abbigliamento, beauty e informatica mostrano la maggiore dinamicità e sono visti in aumento di circa il 10%, mentre il settore alimentare e grocery registra una crescita più lenta (+1% rispetto all'anno precedente). Nei servizi, il turismo e i trasporti vedono una crescita del 27% rispetto al 2022, insieme alla vendita di biglietti per eventi. La quota di acquisti online rispetto al totale degli acquisti al dettaglio rimane stabile al 12% rispetto al 2022.

"Fornire un quadro completo del commercio digitale in Italia è un'attività complessa. È necessario tenere conto delle nuove abitudini di acquisto dei consumatori, per i quali il confine tra online e offline non ha più un significato, soprattutto per la Generazione Z", afferma Roberto Liscia, presidente di Netcomm.