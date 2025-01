Dignità, diritti, libertà, democrazia, COSTITUZIONE… ve lo posso garantire che, nella realtà, in Italia queste sono solo delle vuote parole.

Mi sono reputata fortunata essere nata in un periodo storico segnato da una Costituzione che garantiva ai cittadini diritti e doveri ma anche libertà di pensiero e di movimento. Ho creduto che potevo vivere, lavorando onestamente, per realizzare le mie aspirazioni ma non era vero.

Quando scoppiò lo scandalo della loggia P2, iniziai a percepire che lo Stato era in mano a dei criminali, Tina Anselmi guidò con coraggio e risolutezza la commissione di inchiesta parlamentare che portò allo scioglimento dell’organizzazione sovversiva con una legge ad hoc. In quel momento pensai che non tutto era perduto ma mi sbagliavo: in questo Paese tutto ha un inizio ma non una fine.

All’entrata in vigore della Costituzione, questo Paese aveva costruito una fondazione solida sulla quale realizzare un futuro di libertà e di giustizia sociale ma poco dopo, il primo atto contro questa speranza fu consumato dai vincitori contro i vinti: di fatto fu restaurato il regime fascista che ha gestito occultamente (ma non troppo) il potere con il terrorismo e il razzismo: il nuovo Stato democratico venne affidato agli antichi padroni e le forze di rinnovamento furono allontanate da tutte le istituzioni e dai posti di lavoro.

Il popolo analfabeta e abituato a chinare la testa non reagì a questo “colpo di stato” contro la democrazia: fu un’operazione facile, veloce ed indolore non certo per chi subì un terribile affronto alla sua libertà di pensiero e di scelta, per la perdita del suo diritto al lavoro, per l’obbrobrio della schedatura e della ghettizzazione.

Alle vite sacrificate in una inutile guerra fu riservata una celebrazione pubblica una volta all’anno con la solita messa e le solite sfilate militari mentre i vincitori riconsegnarono le chiavi dello Stato alla vecchia guardia criminale fascista.

Ancor oggi si parla di diritti costituzionali, di libertà di parola e di pensiero quando in realtà questi termini costituiscono una maschera che cela il vero volto del potere che non ha mai smesso di guidare con mano dura ed intransigente questa anomalia chiamata Italia.

Tutte le innovazioni “democratiche” come la sanità pubblica e l’innalzamento dell’età delle scuole dell’obbligo e l’accesso alle scuole superiori e ai corsi universitari (svuotati di contenuti) in realtà servivano alla vecchia guardia ad allargare la tavola per accogliere i nuovi commensali che, mantenendo le antiche sigle di sinistra, si erano allineati ai principi di gestione del potere degli antichi padroni nel cannibalizzare il patrimonio pubblico e sabotare l’economia nazionale per i propri interessi.

Il superamento del fenomeno del comunismo ha determinato un allargamento delle forze antidemocratiche, lo dimostra la graduale realizzazione del programma della loggia P2 che è stato perseguito con successo attraverso il delegato per eccellenza “il pifferaio magico” Berlusconi per arrivare all’attuale restaurazione a pieno titolo con il partito di FdI.

Il Paese è ormai in mano a forze antidemocratiche perché la parola fascismo è riduttiva, serve a deviare da una corretta analisi della reale situazione di potere che stiamo vivendo.

Più elementi agiscono affinché i cittadini non possano scegliere liberamente in che società vogliono vivere, che tipo di economia desiderano nella quale operare e costruire un futuro per la collettività e a garanzia dei loro figli: siamo ormai al capolinea.

Sono tramontati definitivamente i tempi di un Presidente della Repubblica come Pertini che definì pubblicamente i magistrati che avevano aderito alla loggia P2 dei “delinquenti” e li cacciò dalla Magistratura a calci. Sandro Pertini era un autentico ”democratico” e garante della Costituzione.

Un altro personaggio che ha dimostrato “a sorpresa” di essere un autentico democratico è Giuseppe Conte che, per questo, è stato destituito per mettere al suo posto un “gesuita” fedele al sistema partitocratico che ha condotto l’Italia alla guerra e ha coadiuvato l’ascesa delle forze antidemocratiche nel nostro Paese.

Comunque gli italiani hanno dimostrato di non avere una coscienza civile per questo le istituzioni sono divenute centri di potere in conflitto tra loro e chi ne fa le spese sono i cittadini onesti divenuti i “figli di nessuno” di una famiglia che li ha rinnegati e li combatte strenuamente.