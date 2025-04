Uscirà a fine Maggio il nuovo singolo di Barotti "Come un Vampiro" e come di consueto iniziano i vari rumors per quanto riguarda i dettagli di stile e quelli su cui fare due chiacchere leggere. Per esempio sul videoclip che accompagnerà il brano che si preannuncia molto particolare. Il tema trattato stavolta è infatti il "Ghosting", meccanismo che prevede un corteggiamento insistente e poi la completa scomparsa dell'eventuale partner. Si parlerà anche di narcisismo trattato proprio, nel racconto, in prima persona.

Moltissima la curiosità per la nuova release dell'artista romano che proprio nel 2024 ha festeggiato i dieci anni di carriera discografica con un mega concerto a Teatro a Roma e che si è riuscito ad imporre singolo dopo singolo in modo incisivo nel panorama della musica INDIE sperimentando sempre un repertorio musicale variegato e molto convincente. Le vendite dei singoli e gli streaming continuano a dargli ragione tanto che i suoi brani, anche quelli non più recentissimi,seguitano ad entrare nelle classifiche di vendita e radiofoniche continuamente. L'ultimo esempio è stato l'ingresso al 53° posto del brano "Nel disordine che c'è" del 2017 un paio di settimane fa nella top 100 dei dischi con più download di Itunes!

Ma noi siamo in grado di svelarvi in anteprima il cast completo del nuovissimo videoclip di "Come un Vampiro".

Splendida la sorpresa di ritrovare Valentina Ventriglia, già protagonista di altri due videoclip di Barotti del 2017 "Nel disordine che c'è" e "A cuore spento". La ragazza si sta affermando come attrice definitivamente ed a breve, il 9 Maggio, sarà a l cinema con il corto "Nata due Volte" di Massimiliano Galea che vede come protagonista l'attrice Francesca Antonelli. Anche Roberto Alfinito è un volto noto. Ha già preso parte al videoclip di Barotti "Amore Tossico" del 2023 con risultati lusinghieri anche da parte della critica. Tra le sue esperienze ricordiamo quella come modello. Tantissime invece le novità. Degna di nota la presenza dell'attrice teatrale Nadia Marciano, campana, che si ama definire semplice nella sua unicità, leggera ma mai superficiale. Cosimina Capolupo, perfezionista e molto permalosa sostiene di non poter stringere amicizia con chi non ama gli animali. Daniele Aldrighetti, massaggiatore professionista (è stato massaggiatore dei Vips all'ultimo festival di Sanremo!!!) che sostiene che "I sogni siano il nutrimento dell'anima come il cibo lo è per il corpo" ed infine Oliver Luiz di sangue 100% mondiale (come scherzosamente ci dice visto il nome...) che si definisce introverso ma capace di trasormarsi con le persone giuste.

Vedremo allora come si evolveranno le cose viste le molteplici personalità su cui ci riserviamo di fare approfondimenti prestissimo per capire come hanno affrontato ed affronteranno questo bellissimo viaggio. In fervida attesa!