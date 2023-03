Cupydo è forse uno degli artisti artisti italiani piú irriverenti e provocatori presenti nel panorama dell’arte contemporanea e della crypto arte.

Personaggio ironico ed accattivante, le sue opere sono intrise da una forte carica emotiva che attrae e produce una curiosità istintiva e allo stesso tempo pungente.

I lavori di Cupydo fanno parlare i media e l’opinione pubblica: per l’istituto Amedeo Modigliani di Roma, con una vagina apparsa su uno dei dipinti più importanti di Modì, fino alla tela “parlante” per l’archivio storico Olivetti di Ivrea, non dimenticando il suo debutto artistico il 14 febbraio 2022 a Milano, presentando i primi NFT SU TELA all’interno di tutti i treni della metro meneghina.

Controverso, trasgressivo. In una parola: provocatore.

Le sue opere ed in particolare il suo movimento artistico denominato Coesionismo hanno inizialmente rivoluzionato il mercato della crypto arte, hanno diviso ed entusiasmato perché si poggiano sempre sull’equilibrio tra realtà e finzione.

L’utilizzo di scultura e performance, ne fanno un artista poliedrico che ama provocare lo spettatore con carisma ed umorismo.

Inconfondibile il suo passamontagna giallo, ormai diventato, come le sue ali d’angelo un vero e proprio marchio di fabbrica in grado di donargli fama e riconoscibilità sul palcoscenico artistico.

Se possiamo dire che i suoi primi passi li ha mossi nell’universo della crypto arte, possiamo anche affermare che grazie alle sue ali è riuscito a spiccare il volo in quello dell’arte contemporanea con la presentazione della sua ultima opera: la CAZZIMMA BOMB.



Una vera e propria provocazione già solo nel nome.

Di fatti per la prima volta in assoluto il termine cazzimma entra a far parte dell’arte contemporanea.

Cazzimma è un’espressione partenopea, diffusa soprattutto nel lessico giovanile napoletano.

Essa altro non rappresenta che la ‘furbizia opportunistica’, e colui che tiene la cazzimma è propriamente un individuo furbo, scaltro, sicuro di sé, è il dritto che sa cavarsela, anche se ciò comporta scavalcare gli altri.

L’artista decide di dare forma e colore alla cazzimma e lo fa attraverso un’opera unica nel suo genere.

Una bomba a mano racchiusa in una cornice innovativa in grado di dare vita alla bomba stessa.

Molteplici le opere già create e presentate da Cupydo, tutte sempre differenti e con una propria personalità.

Questo grazie anche alla possibilità di personalizzazione a cui si presta l’opera stessa.

Una cornice che diventa un vero e proprio libro su cui scrivere,disegnare e attaccare emozioni e stati d’animo, parole motivazionali, testi di canzoni, frasi di film o loghi di successo.

Insomma una scultura in grado di suscitare fin da subito l’interesse in chi la osserva, grazie anche soprattutto al suo perno principale, quella granata in grado di roteare di 360 gradi su se stessa attraverso uno spettacolare effetto ottico di levitazione.

L’artista, come riportato su diversi canali ufficiali, sembra si stia dedicando a selezionare tra le migliori gallerie d’arte contemporanea in Italia per la promozione di questa incredibile opera destinata a lasciare un’impronta indelebile nel mondo dell’arte.