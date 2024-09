Domani, alle ore 21.00, nella suggestiva Piazza D’Armi a Castrocaro Terme e Terra del Sole si terrà l’attesa finale del 66° Festival Di Castrocaro Voci Nuove Volti Nuovi 2024, condotta da Elenoire Casalegno con il content creator Daniele Cabras.

Dopo il successo, dello scorso anno, con Clementino alla conduzione della finale e la nuova organizzazione, a cura della label Isola degli Artisti e diretta dal Patron Carlo Avarello, il Festival prosegue nella sua mission, ovvero rinnovare e dare nuova linfa vitale al percorso prestigioso, con cui il contest ha attraversato, da protagonista, la storia della musica italiana.

I 10 finalisti, che si contenderanno la vittoria, provengono da 7 regioni italiane (Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Sicilia) e sono: Giorgia Andreozzi (17 anni, Latina); Miryam Belfiore (23 anni, San Salvatore Monferrato -– Alessandria); Sofia Di Bella (17 anni, Catania); Magadan (Daniele D'Adamo, 24 anni, Conversano – Bari); Sangro (Alessio Di Lullo, 27 anni, Roma); Lio (Domenico Lione, 26 anni, Reggio Calabria); Klem (Clemente Mezzacapo, 25 anni, Marcianise – Caserta); Sara Naldi (Sara Rinaldi, 17 anni, Savigliano – Cuneo); Eonice (Eonice Solari, 19 anni, Lavagna – Genova) e gli Winehot, (band di Domodossola – Verbano-Cusio-Ossola – formata da: Simone Mhammed alla voce, Nicolò Novaria al basso elettrico e ai cori, Simone Piersigilli alla chitarra elettrica e Alessandro Romeo alla batteria).

I finalisti saranno valutati da tre giurie: la giuria di qualità, la giuria web celebrities e, novità di questa edizione, la giuria tecnica formata da addetti ai lavori.

La giuria di qualità sarà diretta da Beppe Vessicchio e dalla cantautrice, musicista e polistrumentista Serena Brancale.

“Il Festival di Castrocaro resta un una delle poche, troppo poche, occasioni che i giovani hanno a disposizione, per misurare le proprie capacità, il proprio impegno, il proprio talento e le proprie aspirazioni con il mondo della forma canzone, in perenne e rapida evoluzione – dichiara il Maestro Vessicchio – La velocità e il consumo sempre più fugace, di questo nuovo tempo, rendono ancora più urgente una azione compensativa. Meno male che Castrocaro c’è”.

La giuria web celebrities, che dimostra quanto questo nuovo corso del Festival di Castrocaro abbia voluto rinnovarsi, dando ampio spazio anche al mondo del digital, dei social e del web, è guidata dal Giulio Pasqui, co-founder del media brand di Mondadori Media, che si rivolge alle nuove generazioni Webboh.

Novità, di questa edizione, due prestigiosi partner che sostengono e appoggiano il Festival: radio partner è Kiss Kiss e media partner il sopracitato Webboh.

Per Kiss Kiss, saranno presenti, in finale, i due conduttori di Dedikiss Marco e Raf.

Radio Kiss Kiss è un’emittente radiofonica italiana, di lunga tradizione che, con quasi cinquant'anni di storia, ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento e crescita nel panorama nazionale. Fondata nel 1976, a Napoli, in pochi anni, diventa uno dei principali player nazionali, mantenendo sempre una forte connessione con il proprio pubblico e offrendo musica, intrattenimento, informazione di qualità. Oggi, Radio Kiss Kiss è un network distintivo e in costante crescita nel mercato radiofonico, che ha messo, al centro del proprio palinsesto, la musica più bella del panorama mondiale e un intrattenimento dallo stile friendly. La sua continua evoluzione è stata resa possibile anche grazie al suo circuito multicanale di proprietà che comprende radio, web radio tematiche, app, sito, Kiss Kiss Tv visibile al canale 158, del digitale terrestre e i canali social.

Webboh è il media di riferimento della GenZ. Nato ad aprile, del 2019, da febbraio 2023, è parte di Mondadori Media. Conta, attualmente, una fanbase tra TikTok, Instagram, Youtube e Whatsapp di oltre 4,5 milioni di follower, di cui il 70% under 24, un sito Web, da 3 milioni di utenti unici mensili (fonte: Audiweb ultimo trimestre 2024). È nella top ten dei media italiani più influenti sui social, nonché il primo in target Generazione Z, per engagement e video views (fonte: Classifica Top Media Italiani di Prima Comunicazione realizzata da Sensemakers). L’attualità, l’autenticità e l’interesse suscitato, dai contenuti, è garantito dal modello editoriale bottom up: la community è coinvolta in ogni parte del processo creativo.

Ricca la lista dei premi che verranno assegnati domani al 1°, 2° e 3° Classificato. Verranno inoltre consegnati, oltre al Premio Kiss Kiss, il Premio Web Celebrities, il Premio Della Critica e il Premio Miglior Testo.

Il Festival Di Castrocaro Voci Nuove Volti Nuovi, che si rivolge ai nuovi talenti, rappresenta un’istituzione del mondo della musica italiana e prende il nome da Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena), dove è nato nel 1957. Sul suo palco, negli anni, hanno visto la luce tante stelle del panorama musicale italiano come Zucchero, Eros Ramazzotti e Laura Pausini, solo per citarne alcuni. Alla conduzione, si sono alternati grandi artisti tra cui Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Paolo Bonolis e Amadeus.

La stessa Elenoire Casalegno ha già condotto il Festival, nel 2002, insieme a Claudio Cecchetto.

L’appuntamento, con il Festival Di Castrocaro Voci Nuove Volti Nuovi 2024, è per domani, sabato 7 settembre, nella suggestiva Piazza d’Armi di Castrocaro Terme e Terra del Sole, per la finale, che incoronerà il vincitore della 66ª edizione.

