Il primo giorno di test ufficiali della MotoGP a Sepang, in Malesia, ha visto brillare Jorge Martin (Prima Pramac Racing) che, a parte il disastro dell'ultima gara, è stato il pilota più in forma nella seconda parte della stagione 2023.

Suo è il miglior tempo di giornata con 1:57.951, unico pilota a scendere sotto il muro dell'1:58, migliorando di più di due decimi e mezzo il tempo di Pedro Acosta, la diciannovenne matricola del team Red Bull GASGAS Tech3 che la scorsa settimana, sullo stesso circuito, aveva fatto registrare il miglior tempo nel test di shakedown.

Terzo tempo, con soli 8 millesimi di scarto da Acosta, troviamo Fabio Quartararo sulla M1 del team ufficiale Yamaha che il francese spera che quest'anno sia finalmente tornata ad essere competitiva.

A seguire, Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) quarto in 1:58.325, quinto Enea Bastianini (Ducati Factory) in 1:58.357, sesto Maverick Vinales (Aprilia) in 1:58.470 (con ben 60 giri percorsi, quasi 3 gran premi), davanti al connazionale Alex Marquez (Ducati Gresini) in 1:58.542.

Dietro di lui Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46), caduto nel finale in curva 4 e, nono, il fratello Marc al debutto sulla Ducati del team Gresini.

Marc Marquez, dopo aver dovuto affrontare un paio di problemi tecnici, è stato anche protagonista di una caduta (senza conseguenze) in curva 15. 47 per lui i giri all'attivo con il miglior tempo di 1:58.621.

Completa la top10, Johann Zarco, in questa stagione su una Honda LCR, a 719 millesimi, davanti allo spagnolo Alex Rins (Yamaha) a 765 ed al sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 773.