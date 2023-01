Quella conquistata nel tardo pomeriggio di sabato a Torino per 1-0 ai danni dell'Udinese, è per la Juventus l'ottava vittoria di fila in Serie A. Una vittoria che consente ai bianconeri di portarsi temporaneamente al secondo posto in classifica a 37 punti, al momento a -4 dalla capolista Napoli.

La Juventus, inoltre, continua a non prendere gol. Prima di questa partita, la difesa di Allegri aveva portato a 727 i minuti senza subire una rete, collezionando solo 7 gol al passivo in 16 partite. Adesso le partite sono diventate 17 e il numero di gol subiti è rimasto invariato, mentre i minuti di imbattibilità della porta bianconera hanno raggiunto quota 817. L'ultimo gol che la difesa di bianconera ha subito in campionato, è quello di Brahim Diaz a San Siro contro il Milan: ultima sconfitta della Juventus in campionato datata 8 ottobre 2022.

Nel primo tempo, da segnalare un intervento di Szczesny su un colpo di testa di Walace, mentre sul fronte opposto Silvestri prima respinge una conclusione sotto porta di Rugani, poi di piede anticipa Kean, servito da un assist di Di Maria.

Anche nel secondo tempo la partita non decolla, con la Juventus che cerca di sbloccarla tenendo il pallino del gioco e l'Udinese che cerca di fare altrettanto, ma giocando di rimessa. Da segnalare una girata di Kean di poco alta sulla traversa, un tiro ravvicinato di Kostic e delle potenziali occasioni per l'Udinese che però sbaglia sempre l'ultimo passaggio e non arriva ad impensierire Szczesny.

Il gol partita arriva all'86', grazie ad un traversone di Paredes che riesce a smarcare sulla sinistra Chiesa, che ha il merito di addomesticare la palla di petto e calciarla di prima, senza farle toccare terra, verso l'area piccola per l'accorrente Danilo che, da due passi, ha solo il compito di spingerla nella porta sguarnita.

L'Udinese prova a reagire, ma senza rendersi pericolosa.

Prima del fischio d'inizio, il ricordo di Pessotto per l'amico Vialli, sottolineato da un lungo applauso da parte del pubblico presente.