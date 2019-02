I sessant'anni del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia

Nel 2019 celebriamo i primi sessant’anni del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia. Una lunga storia di uomini e di poeti: un’esperienza importante della cultura letteraria del Novecento italiano. Ma il Premio è stato anche l’orgoglio dei cittadini di Frascati. Di quei ragazzi e docenti, di quei lettori e di quegli scrittori che hanno trovato, prima nella mitica libreria di Antonio Seccareccia e poi nelle varie attività del Premio, una grande occasione di crescita e di condivisione.

Il Premio per Frascati è stato senza alcun dubbio un’identità sociale: il volano per stringere insieme le generazioni, il mondo delle istituzioni e delle Amministrazioni Comunali, le Scuole, le Biblioteche, il mondo dell’imprenditoria del territorio, la diffusissima presenza del mondo dell’associazionismo.

«Il Premio Nazionale di Poesia è oggi uno dei fiori all’occhiello della nostra città, spesso al centro dell’attenzione mediatica nazionale, grazie all’impegno e alle numerose iniziative programmate dall’Associazione Frascati Poesia - dichiara il Sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti -. È così da 60 anni. Da quando cioè un gruppo di amici letterati, amanti della poesia e della letteratura, tra cui alcuni figure di spicco di Frascati, vollero trasformare il loro cenacolo poetico in un concorso nazionale, dando vita a quello che sarebbe poi diventato uno dei principali premi nazionali italiani, che ha visto partecipare le opere di illustri poeti italiani oggi presenti nelle principali antologie e nelle storie della letteratura italiana. ».

«Frascati si può fregiare del titolo di Città della Poesia, grazie al Premio nazionale dedicato ad Antonio Seccareccia, che insieme ad alcuni amici letterati, pose le basi e per anni organizzò la manifestazione - dichiara l’Assessore alla Cultura Emanuela Bruni -. Come Amministrazione siamo grati al Presidente Arnaldo Colasanti e a Rita Seccareccia per la continua crescita che hanno impresso al Premio Frascati Poesia, oggi seguito da autori e case editrici di primo piano, conservando comunque lo spirito conviviale delle origini.

Crediamo che il Premio non si sia mai chiuso nella piccola esperienza di un concorso poetico. Ha cercato di promuovere l’idea che la cultura è e valga solo nella sua capacità di essere una forma di consolidamento e di nutrimento della crescita sociale. Per questo, dichiara il Presidente dell’Associazione Frascati Poesia, Arnaldo Colasanti, chiediamo a tutti coloro che rappresentano uno sforzo culturale di crescita, di essere presenti il 16 Febbraio alle ore 17,30 presso la Sala degli Specchi – Palazzo Marconi - Frascati, per festeggiare un Premio che deve essere prezioso per tutti.