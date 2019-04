Regno Unito in festa per i 93 anni della Regina Elisabetta II

Nel Regno Unito i sudditi hanno festeggiato il compleanno della Sovrana più longeva al mondo.

La Regina Elisabetta II il 21 aprile scorso ha spento ben 93 candeline e ancora nessuna abdicazione all'orizzonte.

Anche se nel corso degli ultimi anni ha diminuito i suoi impegni pubblici, la Sovrana continua a guidare la Monarchia britannica con i suoi immancabili abiti color pastello.

Il giorno del suo compleanno la regina ha partecipato alla funzione religiosa in occasione della Pasqua presso la St George's Chapel, insieme ad alcuni membri della famiglia reale, tra cui il Duca e la Duchessa di Cambridge e il Duca di Sussex. Assenti il duca di Edimburgo, che da tempo non partecipa più a cerimonie pubbliche, e la duchessa del Sussex, in attesa di partorire.

Quando è uscita dalla chiesa, due ragazzi le hanno porto un mazzolino di fiori ciascuno, uno giallo e l'altro bianco, mentre la folla presente le ha cantato "Happy Birthday.

Oltre al compleanno "privato" la regina celebra anche un compleanno "ufficiale", il secondo sabato di giugno, rispettando una tradizione che va avanti da oltre 250 anni, con la parata del Trooping the Colour.