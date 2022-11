I De Universo nascono nell’Anno Mondiale 2010, a Napoli, Italia quando Antonio Canino, scrittore e cantautore, incontra il produttore e avvocato di copyright Monica Manco di ritorno dalle produzioni di L.A. e N.Y.

Da quel momento convivono e scrivono insieme musica e testi di numerose canzoni ancora inedite.

Nel 2013, Monica e Antonio decidono di registrare le loro canzoni in un piccolo paesino di musicisti in Calabria, dove vivono allora, affiancati da una band al completo. Insieme arrangiano i brani e collaborano alla realizzazione di una demo di 4 canzoni, si esibiscono dal vivo e raccolgono i primi funs che ancora li seguono suoi social.

Le influenze musicali di entrambi, rock, country, soul, blues e reggae, contribuiscono alla nascita di molti brani davvero alternativi; chi ascolta la loro musica, li descrive come eclettici caratterizzati da un sound che è un sunto di tutta la musica rock fino ad oggi con influenze molteplici. (speaker di radio).

Quando alcuni componenti della band decidono di lasciare la Calabria per approfondire gli studi di musica, Antonio e Monica ritornano a Napoli e formano una nuova band. Qui si dedicano alle prove in studio e ai concerti con la collaborazione di musicisti da anni impegnati nella scena partenopea. L’entusiasmo e l’euforia dei concerti lasciano poco spazio e poco tempo alle registrazioni, a ciò si aggiungono problemi con la droga che portano allo scioglimento della band.

Antonio e Monica si ritrovano nuovamente in due, ma non rinunciano al De Universo Project, come amano spesso definirlo in virtù del fatto che la musica sia in grado di preparare un Ambito di Risveglio di Massa, caratterizzato da Frequenze alte.

Dopo anni di peregrinazione in camper, in giro per l’Italia e all’estero, i De Universo approdano a Torino, nell’Anno Mondiale 2017, dove ricominciano tutto daccapo con la collaborazione dei Fratellastri d’Italia. l’intento principale è l’uscita di un doppio CD contenente 20 brani inediti. Il progetto li impegna per due anni. Monica, che si occupa della produzione, boccia l’intero lavoro che trova grossolano e di bassa qualità. Al di là degli ostacoli e delle incomprensioni, anche a Torino i De Universo hanno modo di esibirsi live; da ricordare, nel gennaio 2019, il concerto al Manhattan Pub, storico locale del panorama torinese. Lasciata Torino, per i vari problemi personali che impediscono ai nuovi componenti della band di muoversi dalla città, Monica e Antonio decidono di “andare avanti” portandosi dietro una demo con 20 brani e la certezza di essere l’unica vera Essenza dei De Universo, come afferma Antonio.

Nel 2020, prima dello scoppio del Panico Generale, si trasferiscono nell’Area dell’Antica Kroton proprio nei pressi della Scuola di Pitagora. Nuovamente in Calabria, grazie alla tenacia di Monica, incontrano Vincenzo Maida dell’MVM Rec Studio di Soverato. I brani vengono nuovamente arrangiati e a maggio del 2021 esce ufficialmente Babies’ eyes, primo singolo dei De Universo, seguito dall’uscita nello stesso anno, del secondo singolo Poison ‘n’ Pain. Nello stesso periodo inizia la collaborazione con Sorry Mom! che porta i de Universo su Rockon.it con l’uscita, a marzo 2022, del videoclip ufficiale di Babies’ eyes. Il brano e il video vengono trasmessi da diverse radio e testate giornalistiche. A luglio 2022, con l’etichetta Sorry Mom! e la distribuzione ArtistFirst, esce il terzo singolo, Covered of Gold, anche questo trasmesso da diverse radio e presente nella prima pagina di TuttoRock.com per il lancio e di altre testate giornalistiche. Tra il 2021 e il 2022 i De Universo intensificano la loro attività Live che li vede impegnati, anche, in diversi Festival e Contest tra cui Promuovi La Tua Musica a Villa Ada a Roma, il Tour Music Fest a Reggio Calabria e il Festiva Dalle stelle all’estate a Soverato. A ottobre 2022, come finalisti al 2Mari Song Contest di Taranto, vincono il premio per la promozione radio e il brano viene trasmesso su 70 emittenti italiane ed estere. Alla finalissima del 2Mari Song Contest i De Universo vincono il premio “per l’attitudine artistica” categoria inediti e il premio “I Giardini della Musica” , con promozione su 50 emittenti televisive, e superano le selezioni per il Sanremo Discovery e il Television Song Contest a Sanremo.

A novembre 2018, sempre con l’etichetta SorryMom! E la distribuzione ArtistFirst, esce il loro nuovo singolo RRR (Run Rubber Roads).

Ogni canzone dei De Universo è una Formula. La Formula enuncia il Problema Umano Comune a Tutti ed enuncia la Sua Soluzione. Le Parole e le Frequenze di chi può riceverle aprono un Cifrario Interno. I testi sono assonanti e seguono una metrica che cambia all’interno della stessa melodia, la musica ha una struttura complessa anche se i brani restano di facile ascolto. Ogni frase, ogni parola è una Porta che si può aprire, fare finta che non esista il Nostro Mondo Interiore ci porta solo pena e infelicità. La Soluzione, invece, al Problema porta solo Gioia e Felicità; non è ignorando i Nostri Problemi che li Risolveremo, resteranno sempre lì Vita dopo Vita. Le Soluzioni date sono Insegnamenti sulle Tecniche da utilizzare per trasformare la Sofferenza e gli Eventi negativi in vere e proprie Opportunità, di Trasformare le Frequenze Negative in Frequenze D’Amore – Solidarietà – Tolleranza – Pace – UNITA’. Proprio come l’Artista trasforma i rifiuti in Opera D’Arte!

“De Universo” è la frase abbreviata latina “De Rerum Universo” “Cose che Riguardano L’Universo”. I De Universo Sono dei Cantastorie che vengono dall’Universo come Tutti Noi e vorrebbero RaccontarCi una Nuova Storia, una Versione Avanzata degli Eventi che stiamo vivendo come Opportunità.

De Universo è qui per ricordare alla Tribù Umana che siamo tutti Uguali sul Sentiero dell’Evoluzione e tutti Noi necessitiamo di stare Costantemente Sintonizzati sulle Frequenze D’Amore – Solidarietà – Tolleranza – Pace – Unità.

Buon Ascolto!







SPIEGAZIONE DEL SINGOLO

RRR (RUN ROBBER ROADS)

RRR (Run Rubber Roads) è il nuovo singolo in uscita il 18 novembre con l’etichetta SorryMom! e la distribuzione ArtistFirst.

È un brano rock che richiama l’attenzione sulla vera natura dell’essere umano in continua indecisione tra essere e apparire. Viene messo in risalto ciò che era, una dimensione naturale come quella dei nativi americani che vivevano nel rispetto totale di Madre Terra e in armonia con i suoi cicli vitali. È un invito a perseguire azioni calme e calibrate per avere effetti nella realtà che siano di felicità e di apertura. Come altri brani anche questa canzone è un mantra, delle indicazioni che portano ad una sorta di perfezione della mente e perfezione dell’anima, ad una compiutezza intesa come controllo del flusso dei pensieri e consapevolezza nelle iscrizioni sull’anima. RRR è una constatazione della vendetta di Madre Terra come diretta reazione al comportamento umano che non vuole armonizzarsi con il suo Host. Citando le parole di Capriolo Zoppo, in una lettera indirizzata al Presidente degli U.S.A. Franklin Pierce nel 1854: “Noi almeno sappiamo questo: la terra non appartiene all’uomo, bensì è l’uomo ad appartenere alla terra”.







TESTO

RRR (RUN RUBBER ROADS)

Run rubber roads

Hear the roots

In through the forest

We were foreigners

Of living life full of happiness

We know now

It was natural

Then chemical

But now is the revenge of mothers Earth

Now is the revenge of body’s Earth

Faithfull or faithless

Keep a better effect

If cause it’s nice and quite

Effect will lead you

In the way of happiness

Each one rich inside

It’s a Call from the liberty of…

Perfect mind Perfect soul

In a way one want to know

Perfect mind perfect soul

In a way each one wants to know

