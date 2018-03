Tonia de Micco protagonista di "Era giovane e aveva gli occhi chiari"

Tonia De Micco è una delle protagoniste di Era giovane e aveva gli occhi chiari, il film prodotto da Cinemafiction per la regia di Giovanni Mazzitelli nelle sale dal 29 marzo.

Tonia che ruolo interpreti?

Il mio personaggio nel film è Carina, una ragazza esuberante, alla quale piace sentirsi dire da tutti gli uomini che è bella e brava.

Ti sei divertita sul set?

L’esperienza sul set è stata molto divertente, l’attore protagonista, il regista e tutto il cast mi hanno fatto sentire molto a mio agio nonostante il ruolo non coincidesse con le mie corde. È stata un’esperienza incredibile!

Quanto è servito il percorso di formazione fatto proprio all’interno di Cinemafiction?

Il percorso a Cinema Fiction è stato veramente importante in quanto mi ha dato una base di fondo e mi ha cresciuta molto emotivamente come attrice aiutandomi con il tempo a perfezionarmi sempre di più.

Hai sempre desiderato fare l’attrice?

Sempre, fin da bambina quando salivo sul letto e intorno a me disponevo le mie bambole ed improvvisavo qualcosa, immaginavo di vivere in un altro mondo. Mi ha sempre affascinato l’idea di trasmettere tutta me stessa, dare speranza a chi mi guarda ed immedesimarmi completamente nel personaggio, magari opposto dalla mia personalità, ma allo stesso tempo non abbandonare mai la persona che sono.

Progetti futuri?

Progetti definitivi non ancora, vedremo cosa accade.