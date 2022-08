Altro pareggio per il Napoli di Spalletti: dopo il 2-2 contro l'Adana di Montella, anche con il Maiorca non arriva la vittoria.

Finisce così 1-1 al Patini di Castel Di Sangro, dove gli azzurri hanno comunque mostrato dei miglioramenti rispetto alle ultime uscite.

Sono gli azzurri ad andare in vantaggio nel primo tempo con Osimhen su calcio di rigore. Nella ripresa Raillo firma la rete del pareggio. Primi minuti con la nuova squadra anche per il nuovo acquisto Kim Min-Jae, in campo per un tempo.