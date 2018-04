Formula E: a Roma vince Bird su Di Grassi e Lotterer

Per la prima volta la Formula E ha fatto tappa in Italia! A Roma, sul tracciato cittadino dell'Eur, le monoposto elettriche prototipo si sono date battaglia, regalando uno spettacolo incredibile!

A vincere è stato il britannico Bird, team DS Virgin, davanti ad un fenomenale Di Grassi. Il brasiliano, Audi Sport ABT Schaffler, è arrivato secondo a soli 9 decimi di distacco dal vincitore.

Sul terzo gradino del podio, il tedesco Lotterer, team Techeetah, staccato di quasi 10 secondi!

Tanti i sorpassi ed i colpi di scena, compreso il ritiro di Rosenqvist mentre si trovava in testa alla corsa. Vergne allunga così in classifica, nonostante un quinto posto non certo brillante.