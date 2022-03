Finalmente il momento è arrivato. Dopo il consueto stop invernale, domenica 20 marzo 2022 riparte la nuova stagione della F1 con il Gran Premio del Bahrain. La F1 è uno sport che riunisce tanti appassionati in tutto il mondo e in Italia, precisamente a Torino, c'è una grande appassionata, una cantautrice di 31 anni, Elisabetta Mattia, che ha deciso di scrivere una canzone, intitolata "Sparkles" (traduzione "Scintille"), dedicata proprio alla F1, e in particolar modo a tutti i piloti.



“Sparkles" è il bonus track tratto dal suo album "Gioia kaleidoscopica" e rappresenta il personale omaggio di Elisabetta ad uno sport che viene spesso demonizzato ma è pieno di valori di vita. Infatti, con il loro impegno e la loro passione, tutti i piloti di F1 fanno e sono scintille, e ci insegnano che non importa quante volte vinciamo o perdiamo, ciò che è davvero importante e lottare sempre per i nostri sogni e desideri senza mollare mai.

"Sparkles" ha un sound speciale perché coesistono due generi, il rock e la dance, ciascuno di loro descrive l'anima della Formula 1. Il rock rappresenta la sua energia, il fuoco, l'adrenalina, mentre la dance rappresenta la sua anima cool e divertente.

Elisabetta ha scritto le parole, la musica è stata composta dal produttore musicale Renato Droghetti, sotto la supervisione artistica di Manuel Auteri, produttore esecutivo e titolare della etichetta discografica “San Luca Sound”.

Come ulteriore omaggio ai piloti di Formula 1, Elisabetta ha anche posato in una foto, scattata da Erik Castello, indossando una tuta da pilota con un casco sulle sue ginocchia.

Potete ascoltare "Sparkles" su Spotify, Itunes, Deezer, YouTube e Amazon Music , mentre potete leggere il testo cliccando qui.

Elisabetta aveva comunque già condiviso con il pubblico la sua passione per la F1, perché a Luglio 2020 uscì il suo primo singolo "Stop Being Them", dedicato al mitico Daniel Ricciardo, grandissimo pilota che corre attualmente per la McLaren.

Buona F1 a tutti!