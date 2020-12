Domani la BCE annuncerà le proprie decisioni in merito alla politica monetaria che adotterà in futuro. Si tratta di un appuntamento importante per i mercati, che già stanno formulando delle previsioni su quali saranno gli accorgimenti per affrontare la crisi da Covid.

Che cosa annuncerà Christine Lagarde? In molti prevedono che i tassi rimarranno bassi e invariati e che non ci saranno inviti a fare attenzione al debito... piuttosto il contrario.

Quali saranno le misure di sostegno all'economia? Secondo molti ci potrebbe essere un aumento significativo nell'acquisto di asset (QE pandemico, lanciato lo scorso marzo) fino alla fine del 2021. Inoltre, potrebbe esserci un nuovo programma di supporto per le banche.

Inoltre, la BCE domani illustrerà anche le sue previsioni sull'economia che, a causa della seconda ondata Covid, non potranno che essere peggiori rispetto a quelle formulate in precedenza.