La richiesta a Papa Francesco: "Permetta ai preti di sposarsi"

Pressioni avanzate dal sinodo tedesco.

La proposta arriva pochi giorni dopo l'indagine choc sulla pedofilia nel clero, che ha messo nero su bianco un fenomeno molto vasto.



Se anche i sacerdoti potessero sposarsi? Alcune religioni già lo consentono e anche nella chiesa cattolica non è sempre stato vietato. Adesso la richiesta di "rivedere il celibato" diventa formale. A rivolgersi al Papa è il sinodo tedesco. La richiesta arriva a pochi giorni dall'indagine choc sulla pedofilia nel clero, che ha messo nero su bianco un fenomeno vasto. Troppo. Con almeno 497 minorenni abusati nella sola 'arcidiocesi di Monaco di Baviera dal 1945 al 2019.

Sacerdoti con la fede al ditoIl sinodo tedesco ha approvato (in prima lettura me ci sarà una seconda votazione in autunno) un documento con il quale - pur esprimendo apprezzamento per il valore del celibato sacerdotale - si propone però di chiedere al Papa un suo allentamento, ovvero un ripensamento del celibato obbligatorio. Si invitano i responsabili della Chiesa tedesca a presentare una proposta al Papa. Si chiede l'ammissione dei sacerdoti sposati nella Chiesa cattolica romana da parte del Papa o di un consiglio. Ci sono anche richieste al Papa di consentire ai sacerdoti cattolici di sposarsi e rimanere in carica. (Fonte: today.it)