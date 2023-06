Il prete influencer brindisino lancia un video spot con il suo cane Tempesta per contrastare l’abbandono degli animali durante l'estate.

Sacerdote, poeta, filosofo, nonché amante degli animali, don Cosimo Schena ha creato un video con la partecipazione anche del suo cane Tempesta, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abbandono degli animali durante il periodo estivo.

Il video, dal titolo "Amore Senza Confini", mira a promuovere la responsabilità e la compassione verso le creature che condividono il nostro mondo.

L'estate è una stagione in cui molti animali domestici vengono abbandonati o trascurati, spesso a causa delle vacanze o di altri impegni. Don Cosimo Schena ha deciso di intervenire con questo video per far riflettere le persone sulla tragica realtà che affrontano gli animali abbandonati ad un crudele destino.

Il suo scopo è quello di spingere l'opinione pubblica a prendere coscienza dell'importanza di trattare gli animali con rispetto e di fornire loro un ambiente amorevole, anche durante i periodi di vacanza.

Trovare soluzioni alternative

"Amore Senza Confini" è un video in cui il Poeta dell’Amore di Dio, con in braccio il suo adorato Tempesta, con parole semplici invita a non abbandonare gli animali e a trovare soluzioni alternative che li rispettino e li salvaguardino durante le vacanze.

Don Cosimo Schena invita tutti a guardare il video e a condividere il messaggio per contribuire a diffondere la consapevolezza sul problema dell'abbandono degli animali.

"La nostra missione è quella di promuovere un mondo in cui gli animali siano trattati con rispetto e amore. Durante l'estate, molti animali vengono gettati via come oggetti indesiderati. Dobbiamo cambiare questa mentalità e ricordare che gli animali sono esseri viventi che meritano di essere protetti e amati", afferma don Cosimo Schena. "Spero che il nostro video possa toccare il cuore delle persone e spingerle a fare la differenza nella vita degli animali."

Il video "Amore Senza Confini" sarà diffuso sui canali social di don Cosimo Schena e sarà disponibile per la visione e la condivisione gratuita. Don Cosimo invita tutti a guardare il video, a condividerlo con amici, familiari e conoscenti e ad adottare comportamenti responsabili nei confronti degli animali domestici.

Con una profonda passione per gli esseri viventi e un forte impegno per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, don Cosimo da sempre è impegnato, tra l’altro, per promuovere la protezione e il benessere degli animali.

Con questo spot, spera di cambiare le mentalità e di diffondere un messaggio di compassione e responsabilità verso gli animali domestici.

Don Cosimo, un vulcano di iniziative

Don Cosimo Schena è un sacerdote di Brindisi, ormai ribattezzato Poeta dell’Amore di Dio dai suoi numerosissimi fans sui Social. Le sue poesie recitate dalla sua stessa voce hanno raggiunto milioni di streams. Recentemente è uscita anche una serie di fumetti che vede protagonisti il prete influencer con i suoi due cagnoloni, Tempesta e Baloo.

L’ultima iniziativa, in ordine di tempo, è una nuova rubrica che ha lanciato sempre sui Social e sta avendo un enorme successo. La rubrica si chiama “Trenta secondi per te” in cui don Cosimo offre consigli e spiegazioni affinché ognuno possa migliorare i propri comportamenti.