Giovedì, il regime golpista del Myanmar ha aggiunto una nuova accusa nei confronti della leader prima estromessa ed in seguito arrestata, Aung San Suu Kyi, dichiarando che è stata corrotta per aver accettato illegalmente 600.000 dollari e una quantità imprecisata di oro. Non è ben chiaro però quando, da chi e per quale fine la ex leader del Myanmar avrebbe ricevuto tali benefici.

In compenso, il generale Zaw Min Tun ha accusato di corruzione anche il presidente Win Myint e diversi ministri del precedente governo, rovesciato dopo il colpo di Stato del 1 febbraio.

Le nuove accuse ad Aung San Suu Kyisi si sommano a quelle di aver favorito presunti brogli elettorali nelle elezioni dello scorso anno di cui nessuno però è ancora riuscito a dimostrare l'esistenza, di possesso illegale di apparecchiature radio e di violazione delle restrizioni anti Covid.

Aung San Suu Kyi è detenuta da cinque settimane in un luogo segreto.

A seguito del colpo di Stato e dell'arresto della signora Suu Kyi, nel Myanmar sono scoppiate proteste di strada che ancora proseguono e che, finora, hanno causato circa 70 vittime, di cui 7 solo questo giovedì, uccise da colpi di arma da fuoco sparati volontariamente ad altezza uomo dalle forze di sicurezza obbedienti al regime.