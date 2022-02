Giovedì 17 febbraio, il vicesindaco di Città Metropolitana Pierluigi Sanna ha effettuato un sopralluogo a Palazzo Altemps nel centro storico di Monte Compatri. Il sindaco Francesco Ferri ha voluto organizzare la visita con l’obiettivo di far conoscere le potenzialità dello storico edificio per cui è stato chiesto un contributo di 1 milione e 300 mila euro nell’ambito dei Piani Urbani Integrati del Pnrr. Erano presenti anche il consigliere metropolitano Damiano Pucci, l’assessore ai Lavori Pubblici di Monte Compatri Antonio Martorelli e quello alla Cultura Serena Gara, il consigliere comunale Luigi Nardella, oltre ai tecnici del IV e VII settore l’ingegner Gianluca Mastroianni e l’architetto Vincenzo Pompili che stanno seguendo la progettazione e lo stato di avanzamento della ristrutturazione.

“Il centro storico per un comune è come il cuore per una persona, serve a garantire le sue funzioni vitali – ha commentato il vicesindaco di Città Metropolitana, Pierluigi Sanna – Grazie ai fondi del Pnrr, la Città Metropolitana vuole aiutare i comuni a sviluppare progetti strategici che aiutano a rilanciare l’economia locale. Il Comune di Monte Compatri ha scelto di seguire la sua vocazione culturale ed è una scelta nobile che va nella direzione da noi auspicata”.

I rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno illustrato il progetto durante il sopralluogo, accompagnati dai responsabili della ditta che stanno realizzando la prima tranche dei lavori che consistono nella messa in sicurezza dello stabile, la ristrutturazione di tutto il primo piano e il rifacimento delle facciate esterne.

“Riconsegnare alla nostra comunità Palazzo Altemps riqualificando anche le aree esterne è uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione – spiega il sindaco Francesco Ferri – La sua straordinaria vocazione ci permette di dare risposte concrete all’esigenza di spazi per gli uffici comunali e di luoghi per la cultura. È stato un piacere far scoprire questa risorsa al vicesindaco di Città Metropolitana Pierluigi Sanna, in un’ottica di consolidamento dei rapporti di collaborazione istituzionale tra gli enti, presupposto inderogabile per cogliere le risorse del Pnrr”.

Lo studio di fattibilità redatto dagli Uffici Comunali, e approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi, prevede la ristrutturazione edilizia dei piani superiori e una rifunzionalizzazione del Palazzo Cinquecentesco che è stato la residenza estiva del Cardinale Marco Sittico Altemps, finalizzata a trasformare il Palazzo in un polo culturale di eccellenza, non solo per Monte Compatri, ma anche per tutta l’area dei Castelli Romani.

In quest’ottica l’assessore alla Cultura Serena Gara e il sindaco Francesco Ferri, nella giornata di mercoledì 16 febbraio, hanno incontrato a Roma il Soprintendente Lisa Lambusier.

“È stato un incontro costruttivo nell’ottica di valorizzazione delle nostre ricchezze – spiega l’assessore alla Cultura del comune di Monte Compatri, Serena Gara – Si è parlato delle potenzialità di questo palazzo storico e di come collaborare in sinergia tra comune e Soprintendenza. Faremo il possibile per dare un volto nuovo al centro storico”.

Dopo la cultura, asse portante di un’economia futuribile, da oggi le persone sorde e ipoacusiche a Monte Compatri potranno usufruire di un importante servizio di pronto intervento utilizzando l’App Municipium. Grazie alla collaborazione tra il Comune e l’associazione Emergenza Sordi APS, è stata introdotta per questa categoria di utenti la possibilità di segnalare incidenti stradali e altri importanti disagi contattando direttamente la Polizia Locale.

“Siamo orgogliosi di essere il primo comune dei Castelli Romani a dotarsi di questo strumento che serve ad aiutare le persone sorde ed ipoacusiche in situazioni di difficoltà – spiega il sindaco Francesco Ferri – Speriamo di essere da esempio e che il numero dei comuni che aderiranno cresca in breve tempo. L’amministrazione comunale è sensibile al tema dell’inclusione sociale e questa nuova funzione va proprio nella direzione di estensione dei diritti dei più deboli. Ringrazio il presidente dell’associazione Emergenza Sordi, Dott. Luca Rotondi, con il quale stiamo portando avanti anche un discorso di sensibilizzazione della nostra Polizia Locale e del mondo della scuola per la gestione dei rapporti con i non udenti”.

L’associazione Emergenza Sordi APS ha donato alcune mascherine trasparenti validate ISS per la lettura labiale e di vademecum per la comunicazione visiva agli agenti della Polizia Locale.

“Sono strumenti di comunicazione importanti per le persone sorde ed ipoacusiche – ha spiegato il Presidente dell'associazione Emergenza Sordi Dott. Luca Rotondi – Quando si parla di diritti è importante capire che anche se dovesse servire ad aiutare una sola persona, significa che il nostro impegno è stato ripagato”.

Le persone sorde ed ipoacusiche, che si troveranno coinvolte in un incidente stradale, utilizzando l’App Municipium del Comune, potranno segnalarlo utilizzando la categoria a loro riservata. Dovranno indicare il punto dell’incidente, aiutati dalla geolocalizzazione e dalla mappa che si troveranno già disponibile e quindi senza il bisogno di parlare. Dopodiché arriverà un sms al comando della Polizia Locale che potranno dunque intervenire in maniera tempestiva.

L'App Municipium è stata inaugurata lo scorso 25 gennaio e in meno di un mese si registrano già circa cinquecento download da parte di cittadini di Monte Compatri, oltre settanta segnalazioni e un tempo medio di risposta inferiore ai due giorni.

L’App offre infatti al Comune la possibilità di inviare comunicazioni istantanee con il sistema di notifiche push, e di segnalare gli eventi presenti sul territorio. I cittadini possono condividere eventi e news comunali via sms, Whatsapp e social network direttamente dall’app, e possono consultare facilmente le mappe dei punti di interesse del Comune, aggiornati con le informazioni di contatto e gli orari di apertura. Municipium fornisce anche un’ampia gamma di servizi per la raccolta differenziata porta-a-porta: all’interno ci sono informazioni sull’ecocentro comunale, il ritiro rifiuti ingombranti e un glossario per differenziare correttamente i rifiuti.

Inoltre, i cittadini possono mettersi in diretto contatto con il Comune grazie alla comoda funzione delle Segnalazioni, con cui possono inviare segnalazioni geolocalizzate e corredate di foto.

L'obiettivo dell’attuale amministrazione sembra quello di voler creare un modello di Comune Sostenibile, sia dal punto di vista turistico-culturale che dal punto di vista dei servizi che vanno proposti direttamente online attraverso tecnologie semplici che tolgano le barriere tra cittadini e servizi comunali perché le nuove tecnologie possono condurre realmente in direzione della semplificazione della vita per il cittadino-utente. Va ricordata anche la situazione geografica del Comune di Monte Compatri il cui borgo si trova a 576 metri s.l.m. ma che ha anche potestà amministrativa sulle frazioni di Laghetto, Molara, Pantano e Osa, in costante crescita demografica e abitativa, ideale punto di congiunzione tra la tranquillità del paese e la grande area metropolitana della Capitale. Purtroppo a volte la viabilità in zone come quella di Selve di Pallotta, a seguito delle piogge, può ridursi davvero male costituendo un pericolo per gli abitanti ed i passanti. La corretta amministrazione di Monte Compatri si vedrà anche quando non ci saranno più cittadini, residenti e non, che versano le tasse comunali e regionali senza poter accedere ai servizi.