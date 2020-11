Ieri, la Protezione civile aveva lanciato un'allerta rossa a seguito di una vasta struttura depressionaria fra la Penisola Iberica e il Marocco che nelle ore successive avrebbe interessato il Centro-Sud dell'Italia, ma con fenomeni più rilevanti su Sardegna, Sicilia e Calabria.

La previsione di allerta rossa per rischio idrogeologico su gran parte della Sardegna è stata confermata, con il comune di Bitti (meno di 3mila abitanti, situato a nord di Nuoro, in Barbagia) che è stato investito da un'ondata di acqua e fango che ha causato la morte di tre persone: Giuseppe Mannu, 55 anni, allevatore sorpreso dal maltempo mentre era in campagna; Giuseppe Carzedda, 90 anni, pensionato, travolto dalla furia dell’acqua all'interno della sua casa; Lia Orunesu, 89 anni, pensionata, trascinata anch'essa via dal fango davanti alla sua abitazione.

Ma la scorsa notte i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare circa 150 interventi nelle province di Cagliari, Oristano, Sassari oltre che, naturalmente, in quella di Nuoro, dove altre località sono a rischio alluvione, considerando che la Protezione civile ha esteso l'allerta anche alle prossime ore.

Su quanto sta accadendo in Barbagia, ha rilasciato una dichiarazione, a nome del Governo, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia:

"Dalla Sardegna arrivano notizie e immagini drammatiche causate dall’alluvione; ho sentito il Presidente della Regione, Christian Solinas, per garantirgli il massimo sostegno di tutto il Governo e del Presidente Conte. Siamo in costante contatto per fornire tutto il supporto necessario alle popolazioni colpite. La macchina della Protezione Civile si è messa in moto dal primo momento per garantire il massimo sostegno a tutte le comunità sarde colpite a partire dall’intera area della Barbagia alle parti più ferite dell’Ogliastra, di Nuoro con il comune di Bitti gravemente colpito fino alla Gallura. Dal Governo c'è la massima vicinanza alla Regione Autonoma della Sardegna e a tutte le zone colpite dall'alluvione".

Di seguito alcune sequenze dell'alluvione che ha colpito il comune di Bitti, che ha subito danni molto più rilevanti di quelli della già disastrosa alluvione del 2013: