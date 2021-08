Il fuoco è stato al centro dell'esistenza umana sin dagli albori dell'umanità. Ricordi Tom Hanks nel film Castaway? Era un dipendente FedEx sopravvissuto a un incidente aereo e bloccato su un'isola nel Pacifico meridionale, costretto a sopravvivere da solo nelle terre selvagge. Dopo alcuni giorni di vagabondaggio e scrocco di cibo, si rese conto che il fuoco era essenziale per la sua sopravvivenza. Senza fiammiferi, è stato costretto a imparare a strofinare insieme i bastoncini. È stato un processo faticosamente lungo e ha quasi rinunciato, ma alla fine c'è stata una scintilla, e poi una fiamma. Era euforico e festeggiava con il suo unico amico sull'isola: Wilson, il pallone da calcio.

Il fuoco è essenziale per la vita. Ci tiene al caldo e cucina il nostro cibo. I primi camini mai costruiti, sebbene antiquati, contenevano il fuoco all'interno di aree in cui le persone vivevano per il calore tanto necessario e per cucinare. Erano necessari per la sopravvivenza, a differenza dei caminetti che ci piace avere oggi.

I caminetti hanno una storia lunga e leggendaria, che inizia molti anni fa.

Tempi antichi - Poiché il concetto di caminetto non era ancora apparso agli uomini delle caverne, scavarono fosse per il fuoco nel mezzo delle loro abitazioni. Il fumo fuoriusciva attraverso le fessure nei tetti di paglia (nessun pericolo di incendio lì!), o attraverso un foro nel tetto. Riuscite a immaginare il fumo che le persone inalavano quotidianamente? Anche con le cappe installate sui pozzi del fuoco, il fumo si infiltrava ancora nelle case. Purtroppo, ci sono voluti migliaia di anni prima che le persone evolvessero.

1100/1500 - Solo quando furono costruiti edifici a due piani i focolari furono sostituiti da caminetti e spostati sul muro esterno, rendendo possibile mettere un camino su ogni livello. All'inizio venivano ventilati orizzontalmente fuori casa, ma il fumo sale naturalmente, quindi ha continuato a riversarsi nelle stanze. Non ci volle molto prima che venisse inventato il famigerato camino, creando un tiraggio per espellere il fumo verticalmente.

1600/1700 - Intorno al 1678, il principe Ruperto del Reno, nipote di Carlo I, inventò la grata del camino. Ha permesso all'aria di raggiungere il legno da sotto, aumentando significativamente il flusso d'aria per fuochi migliori. Ha anche realizzato un deflettore per controllare l'aria e ridurre il fumo.

A Filadelfia nel 1700, Benjamin Franklin ha avuto un ruolo importante nel migliorare il design del camino (insieme al suo progetto parallelo: inventare l'elettricità). Ha inventato la Franklin Stove, che ha riportato il camino al centro della stanza. Realizzato in ghisa, offriva una migliore ventilazione e irradiava calore anche a fuoco spento. Il suo design fu ulteriormente migliorato da un altro cittadino di Filadelfia, David Ritterhouse, che aggiunse un tubo da stufa a forma di L per sfogare l'aria nel camino. Ulteriori progressi arrivarono più tardi nel secolo, quando il conte Rumford costruì un camino con un focolare alto e poco profondo (meno profondo), inviando più calore nella stanza e fornendo anche una via di fuga per il fumo.

1800 - C'erano molti difetti con i primi caminetti, ma la rivoluzione industriale ha portato sviluppi abitativi su larga scala e la standardizzazione dei caminetti. La maggior parte dei camini ora consisteva di due parti: la cornice (camino e supporti laterali) e un inserto, che di solito era costruito in ghisa. I fratelli Adam erano notevoli designer di caminetti dell'epoca e producevano un camino che richiedeva meno spazio e utilizzava materiali di migliore qualità. Durante questi anni, le persone hanno iniziato ad apprezzare non solo la funzionalità dei caminetti, ma l'atmosfera che creavano.

1900 - Con l'introduzione del riscaldamento centralizzato, i caminetti sono stati meno utilizzati per il riscaldamento. Nel corso del 1900, sono diventati più ampiamente riconosciuti come elemento architettonico e punto focale del design. L'idea di godersi l'atmosfera di un caminetto è stata ulteriormente resa popolare dal presidente Franklin D. Roosevelt che aveva appuntamenti radio settimanali chiamati "Fireside Chats". Hanno promosso il tempo prezioso trascorso rilassandosi intorno al camino con i propri cari, contro l'atteggiamento secolare secondo cui i caminetti servivano solo a uno scopo funzionale.

A metà del 1900, Heatilator ha introdotto il primo sistema di caminetti costruiti in fabbrica, eliminando la necessità di costruire caminetti in muratura in loco. Nel giro di pochi anni, i caminetti costruiti in fabbrica sono diventati di gran moda, principalmente perché erano meno costosi e più facili da installare. Poi, negli anni '80, Heat & Glo ha inventato la tecnologia del gas a sfiato diretto e ha rivoluzionato il settore consentendo l'installazione sicura del caminetto praticamente ovunque in casa.

Oggi - Ovviamente le nostre vite raramente ci richiedono di strofinare insieme i bastoncini come ha fatto Tom Hanks, ma il fuoco continua a svolgere un ruolo importante nelle nostre vite. Siamo attratti dagli effetti confortanti del fuoco. Riscalda i nostri corpi come nient'altro può fare, mentre le fiamme che si muovono dolcemente ci rilassano e calmano naturalmente.

Con il contributo di Le Pietre Srl