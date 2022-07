Un brano estivo e moderno per sostenere il valore della musica.

In radio dal 29 luglio.

Apatiche parla di musica e di come questa passione spesso venga sminuita da parte di occhi esterni che la vedono come un mero hobby. Una base pop ed estiva mixata alla trap moderna si riflettono nel linguaggio giovane e nel videoclip che accompagnerà la release. Il brano è arricchito dalla voce sottile e leggera di Bix che ben si combina con quella cupa e rauca di Deca.



Radiodate: 29 luglio 2022

Etichetta: Orangle Srl

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it



CONTATTI SOCIAL

INSTAGRAM instagram.com/deca.ydf?igshid=YmMyMTA2M2Y=

TIK TOK tiktok.com/@decaydf

SPOTIFY open.spotify.com/artist/13Il0NL1QiQEVvWhK6ZZ5a?si=lZikRYqlQ8m10sNn1IvmmQ



BIO

Nato a Torino nel 2005, De Carolis Gabriele, in arte Deca, si affaccia nella scena musicale emergente torinese all'età di 14 anni. In due anni ha toccato diversi generi dimostrando la voglia di sperimentazione, passando dalla techno all'indie fino all'hardcore trap. Tutte le uscite sono sotto il segno dell'Urban Central, studio torinese in cui l'artista è cresciuto, e sotto l’Orangle Records.