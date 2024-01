"Se t'amo t'amo" di Rosanna Fratello è un classico intramontabile, ma cosa succede se aggiungiamo un po' di pepe al mix per rendere il brano più attuale? Succede che prende vita un remix non ufficiale curato Mark Donato, dj producer che da tempo osa l'inosabile, ovvero proporre nei suoi dj set e nei suoi radio show anche e soprattutto dance prodotta da colleghi... e qualche chicca come "Se t'amo t'amo" in versione 2024.



Questo remix è stato creato con l'intento di portare nuova vita a una canzone che tutti conosciamo e amiamo di nuovo sul dancefloor. DJ Mark Donato ha preso la voce di Rosanna Fratello e l'ha fusa con nuovi suoni e ritmi, creando un'esperienza di ascolto unica. Il risultato? Una canzone che vi farà ballare e cantare a squarciagola.



"Questo remix è così potente che può persino far dimenticare il testo originale della canzone", spiega Mark Donato. "Quindi, se non ricordate le parole di 'Se t'amo t'amo', non preoccupatevi! Con questo remix, non avrete bisogno di cantare le parole giuste per godervi la musica...".



Per Mark Donato c'è in ballo anche un'altra novità tutta Italia, ovvero la sua presenza a Sanremo durante il mitico Festival della Canzone. Mark Donato On Air, il suo radio show distribuito Sindymedia è partner di Sanremo Luxury. Tutti i dettagli verrano svelati a breve ma è già un eccellente risultato.



Ci sono dj che ogni giorno pensano più a far ballare e far emozionare il loro pubblico che al proprio ego musicale. Tra di loro c'è senz'altro il toscano Mark Donato, che spesso realizza bootleg & rework di brani italiani perfetti per ballare, ad ogni ora del giorno (e della notte). Tra le sue realizzazioni più recenti, c'è un bootleg di un brano di Mario Venuti, "Caduto dalle stelle". La sua versione è andata in onda recentemente su Radio Italia, nel programma di Paoletta e Luca Camorcia di Radio Italia, "Radio Italia Party". Mark Donato è un vero professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Stanno raggiungendo ottimi risultati un suo rework, quello di "Hace Calor" ed uno disco originale, "Bonito".



https://www.instagram.com/markdonatoreal/