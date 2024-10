L’opera “Crepuscolo” del fotografo Sauro Sorana ci invita a una riflessione profonda sulla transitorietà della vita e sulla bellezza che si cela nei processi di decadimento e trasformazione. Il progetto si articola attorno al concetto di “crepuscolo” della vita, esplorando la fase finale del ciclo vitale attraverso una narrazione visiva immersa nella natura. È una ricerca fotografica che va oltre la semplice rappresentazione fisica del declino, portando alla luce la dimensione estetica e filosofica del mutamento, dove la fine si intreccia con l’idea di rinascita e rigenerazione.

L'opera viene esposta durante il contest Arte e Scienza alla Rome Art Week 2024 nell'Open Studio Gallery di Patrizia Genovesi.

Il Soggetto: Decadimento Come Trasformazione

Al centro di questa serie fotografica vi è l’idea che il decadimento non sia un processo distruttivo, ma una fase essenziale del ciclo della vita. Ogni immagine cattura con delicatezza il modo in cui il tempo incide sulla flora, plasmando la materia stessa. Un esempio emblematico di questa visione è il fiore appassito immortalato in una delle fotografie chiave del progetto. La scelta del soggetto non è casuale: il fiore, simbolo universale di bellezza e fragilità, diventa il veicolo perfetto per esplorare il concetto di transitorietà.

Nella fotografia, il fiore, ormai avvizzito e privo della sua originaria vitalità, non rappresenta più la bellezza convenzionale che si associa alla fioritura. Tuttavia, l'immagine riesce a rivelare una nuova forma di fascino, più sottile e intima. Le pieghe dei petali secchi, le venature che si fanno più evidenti, i contorni irregolari creano una composizione che esprime una delicatezza malinconica. La monocromia esalta i dettagli e porta l'osservatore a concentrarsi sul processo stesso di trasformazione, spingendolo a vedere la bellezza in ciò che potrebbe essere considerato un mero declino.

La Fotografia Come Viaggio di Consapevolezza

Sorana ci guida in un viaggio di consapevolezza attraverso le sue immagini, facendoci riflettere sul significato del tempo e del cambiamento. La contemplazione delle sue opere ci porta ad accettare il fluire del tempo e il suo impatto inevitabile su tutto ciò che ci circonda. In questo processo, scopriamo che il mutamento, spesso percepito come qualcosa da temere, nasconde un fascino intrinseco che si manifesta nel dettaglio del decadimento.

L’opera di Sorana esplora questo concetto con estrema sensibilità. Le immagini non sono mai forzate né drammatiche, ma piuttosto intime, capaci di catturare quei piccoli dettagli che altrimenti potrebbero passare inosservati. Nel fotografare la flora in stato di trasformazione, Sorana riesce a evidenziare l’armonia tra fragilità e resilienza, tra distruzione e rigenerazione. La natura stessa si rinnova, e ciò che sembra perdere vita in realtà si trasforma, manifestando la sua capacità straordinaria di adattamento e rinascita.

La Ciclicità della Vita

Il messaggio principale che emerge dal progetto “Crepuscolo” è l’importanza di abbracciare la transitorietà della vita. Il decadimento non è un evento finale, bensì una tappa di un processo più ampio e ciclico. L'osservazione della natura, e in particolare del mondo vegetale, ci ricorda che la vita è in continuo mutamento e che la morte, il declino, sono elementi inscindibili dalla rigenerazione. In questo senso, le immagini di Sorana trovano un equilibrio delicato tra il realismo e la poesia, offrendoci un invito a riconoscere la bellezza anche nei momenti più fragili e transitori dell’esistenza.

L’Autore: Sauro Sorana

Sauro Sorana è un fotografo professionista attivo dal 1980, con base a Milano, specializzato in still-life, ritratti e fotografia industriale. La sua lunga carriera gli ha permesso di sviluppare un approccio raffinato e profondo verso l’arte fotografica, dove ogni immagine è frutto di una ricerca estetica e concettuale accurata. La capacità di catturare la bellezza nascosta nei dettagli quotidiani e di dare forma visiva a concetti complessi è una delle cifre stilistiche distintive di Sorana.

Nel corso degli anni, ha affinato la sua sensibilità verso la fragilità della vita, un tema che emerge con forza in "Crepuscolo". Questo progetto rappresenta un'evoluzione del suo lavoro, in cui l’interesse per la bellezza non si limita alla superficie delle cose, ma scava nel profondo, portando alla luce verità universali attraverso soggetti umili e, apparentemente, semplici.

E' membro attivo dell'AFIP International Associazione Internazionale dei Fotografi Professionisti



"Crepuscolo" è una meditazione visiva sulla condizione umana e sul rapporto tra vita, morte e rinascita. Le immagini di Sauro Sorana ci invitano a fermarci e a riflettere sul ciclo naturale dell’esistenza, insegnandoci a trovare bellezza anche nel decadimento, in un processo che trasforma la fine in un nuovo inizio. È un viaggio visivo ed emotivo che ci porta a guardare la realtà con occhi nuovi, riscoprendo la bellezza nascosta in ogni fase della vita.

In un mondo spesso ossessionato dalla perfezione e dalla giovinezza, Sorana ci ricorda che è proprio nell'imperfezione e nella caducità che si cela la vera essenza della bellezza.