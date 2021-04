Così, in una nota, il Vicesindaco di Cepagatti, Annalisa Palozzo:

”Proseguono le vaccinazioni a Cepagatti per la categoria dei fragili che si sono iscritti al portale della regione Abruzzo svolti dal Comune insieme ai medici di base del territorio, alla croce Rossa e con Sos Volontariato e protezione civile. Proseguiremo le chiamate ai "fragili" nei prossimi giorni appena la Asl ci fornirá le dosi di vaccino necessarie. Ricordo a tutti che è ancora aperto il portale per prenotarsi come fragili alla pagina

https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/portaleservizisanitari/interesse-vaccini-covide che è possibile prenotarsi per fascia d'età sul seguente sito

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login Attualmente a Cepagatti si stanno svolgendo le vaccinazioni SOLO per la categoria dei FRAGILI.”

Tra i commenti si scorge l’entusiasmo della popolazione per l’organizzazione impeccabile e anche la speranza che Cepagattipossa diventare un centro vaccinale COVID-19 a tutti gli effetti, considerando che possiede la struttura adatta e il personale qualificato. Ad oggi però la Regione Abruzzo ha dato l’ok al Comune di Cepagatti, per i vaccini solo alla CATEGORIA FRAGILI.

Vista l’organizzazione e l’impegno da parte di tutti, in prima linea del Sindaco Gino Cantò, del Vicesindaco Annalisa Palozzo e dell’Assessore Camillo Sborgia, presenti anche in questa ennesima giornata di vaccinazioni, del personale medico e paramedico, delle forze dell’ordine e dei volontari, ci uniamo al coro dei cittadini, con la speranza che Cepagatti diventi presto Centro Vaccinale a tutti gli effetti.