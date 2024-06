Anime Gemelle è il titolo del nuovo singolo dei Lovers , band salentina composta da Marco Merkic, Raissa Del Prete e Andrea Pascali che nell'ultimo anno si è fatta valere portando la musica italiana anche all'estero.

Il singolo, on line su tutte le piattaforme digitali, è stato estrapolato dall'album IN UN BEL FILM contenente 8 tracce musicali ed è su youtube al fianco di "In un bel film" singolo che fa d'apertura al percorso artistico e che porta il nome dell'intero disco ed "Il tuo loft" , terzo brano estratto e già presentato al pubblico.

Il progetto video di Anime Gemelle, nasce in collaborazione con l'artista pugliese Francesca Pellegrino e porta in scena l'amore manifesto tra due anime.

Paolo Carlà e Lucia Ligori , due giovani sposi, sono stati protagonisti in questo video esponendosi con coraggio attraverso sguardi e carezze e attraverso un autentico bacio simbolo del loro amore.

Grazie alla tecnica del body painting effettuata brillantemente dall'artista , i corpi di Paolo e Lucia sono rifioriti proprio come quando la primavera esplode nei campi dopo il freddo dell'inverno e proprio come il messaggio costante che i LOVERS hanno sempre voluto rimandare al pubblico attraverso il tema dell'amore come concetto universale.

- L'amore? Un valore che forse tutti avremmo bisogno di ritrovare all’interno delle canzoni in quanto crediamo che la musica sia un fortissimo canale di comunicazione capace di influenzare la mente e la credenza sociale condivisa - racconta la band - per questo, in una società proveniente da anni difficili per l’intera umanità, abbiamo sentito la necessità di ritrovare e donare quel bisogno di romanticismo insieme alla possibilità di sognare ancora proprio come fa la ragazza sognante (Siria Cardone che ringraziamo) nell'incipit di questo video e siamo convinti che l’arte, sin dall’inizio dei tempi, sia una delle discipline più chiarificanti e più complete per arrivare ad un obiettivo d’amore condiviso - e ancora - Le anime gemelle sono intorno a noi, sgraniamo gli occhi guardando attraverso il cuore e soprattutto amiamo attraverso la lente della consapevolezza per generare purezza e amore incondizionato - .

Tra i componenti della band: Raissa Del Prete, cantante e interprete dei brani Lovers.

Marco Merkic, autore e compositore dei brani Lovers.

Andrea Pascali, drummer, produttore artistico del progetto Lovers e dei video insieme a Marco Merkic.

Non ci resta che... stare sul pezzo!