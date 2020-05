Sul mercato, lo smartphone con pennino per antonomasia è il Galaxy Note di Samsung. Questo smartphone non ha praticamente rivali nella sua fascia di prezzo e neanche in quelle inferiori.

In realtà, però, ci sono anche altri smartphone con pennino: uno è venduto in Africa e l'altro fa parte della serie Stylo di LG. Oggi proprio LG ha presentato il nuovo LG Stylo 6.

LG Stylo 6 non vuole (e non può, viste le caratteristiche) fare concorrenza al Galaxy Note di Samsung, ma può rappresentare una valida alternativa per tutte quelle persone che vogliono uno smartphone con il pennino integrato ed allo stesso tempo vogliono spendere poco.

Queste le sua caratteristiche: