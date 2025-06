Un viaggio introspettivo fra le dinamiche dell’universo femminile

I primi due volumi della trilogia di Lisa Johnson, curati nei minimi dettagli dalla scrittrice Emili Giancarli e pubblicati da EDDA Edizioni, si sono affermati come una delle narrazioni più avvincenti del panorama letterario. La protagonista, che dà il nome all’intera saga, è una scienziata americana, Premio Nobel per la medicina, madre e donna complessa. Lisa rappresenta un ritratto contemporaneo di forza, fragilità e determinazione.

Nel primo volume, “Quando tutto ha avuto inizio”, il lettore viene trascinato tra le montagne dello Shanxi, in Cina, dove Lisa ha vissuto l’infanzia con la madre, in un contesto che l’ha forgiata nel corpo e nello spirito. È lì che nascono il suo rigore, la sua disciplina e le sue prime intuizioni scientifiche. Dopo anni di studio a Pechino, Lisa scopre una cura rivoluzionaria contro alcuni tumori, ma la sua ricerca attira interessi pericolosi. Costretta a fuggire, si trova coinvolta in una rete di inganni che mette alla prova ogni sua certezza.

Il romanzo ha ricevuto importanti riconoscimenti in ambito letterario, tra cui il Diploma d’Onore al Concorso Internazionale “L’Agenda del Poeta” di Milano e il Diploma d’Onore con menzione d’encomio al Premio Michelangelo Buonarroti di Stazzema (LU).

Nel secondo volume, “L’inganno”, la posta in gioco si sposta sul piano affettivo. Lisa, reduce da un matrimonio fallito e vulnerabile, si lascia sedurre da Henrik, uomo d’affari dal fascino ambiguo. Accecata dal desiderio di ricominciare, finisce per ignorare i segnali che la mettono in guardia. Sarà solo grazie all’intervento dei suoi amici di sempre, Giovanna, Yussef e Lukas, che Lisa riuscirà a sfuggire a una nuova minaccia, dando vita a una rocambolesca fuga. Ma anche l’amicizia può tradire, e non tutte le ferite si rimarginano facilmente.

Attraverso una narrazione intensa e coinvolgente, i primi due romanzi della serie affrontano temi universali e attuali: l’autodeterminazione femminile, il rapporto tra carriera e maternità, l’amore tossico, l’amicizia come ancora di salvezza e insieme possibile zona d’ombra. Il tutto intrecciato a una trama a metà tra thriller, dramma psicologico e romanzo di formazione.

Il terzo volume, “La fuga”, è in arrivo. Una nuova tappa nella vita di Lisa Johnson, in cui segreti, rimorsi e scelte difficili porteranno la protagonista ad affrontare il passato per costruire un nuovo presente. Ma il suo ritorno nello Shanxi e le ombre che ancora la inseguono promettono una storia ricca di emozioni, colpi di scena e redenzione.

Emili Giancarli, scrittrice e fotografa paesaggista, nasce a Pesaro nel 1982. Dopo gli studi umanistici, si forma artisticamente come fotografa e nel 2007 realizza la sua prima mostra personale in una galleria romana. Le sue opere più recenti sono ospitate su piattaforme di arte contemporanea, e si distinguono per la capacità di cogliere atmosfere e dettagli con una sensibilità raffinata e al tempo stesso essenziale.

Questo equilibrio tra emozione e nitore visivo si riflette anche nella sua scrittura: una prosa limpida, diretta, priva di orpelli, ma capace di toccare corde intime e profonde. Nei romanzi della serie Lisa Johnson, Emili racconta protagoniste femminili molto diverse tra loro, ma tutte accomunate da un percorso di autodeterminazione, affrontato con forza, ironia e uno sguardo lucido sul mondo.

La narrazione dei sentimenti è sempre intima e credibile, costruita con uno stile che privilegia la chiarezza e l’autenticità. Conoscitrice dell’animo umano e delle sue mille sfaccettature, Emili dona alle sue storie un carattere universale, rendendo le vicende di Lisa un viaggio interiore, tra identità, relazioni e rinascite possibili.

